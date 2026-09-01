Previsão do tempo para quarta-feira (02), em SP: frente fria se afasta

Nesta quarta-feira, com a frente fria completamente afastada do Estado de São Paulo, uma massa de ar seco volta a atuar sobre o território paulista, favorecendo a redução gradual das chuvas. Ainda assim, algumas áreas permanecem em estado de atenção devido à possibilidade de temporais isolados, principalmente no Vale do Paraíba e na Baixada Santista.

Nessas regiões, recomenda-se manter a cautela, sobretudo em áreas mais vulneráveis. No interior do Estado, as temperaturas apresentam leve elevação, enquanto os índices de umidade do ar diminuem novamente, podendo atingir valores próximos de 30% em algumas localidades.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 12 e 20 graus. Já em Barretos, mínima de 16 e máxima de 28 graus.

Em dias de chuva, consulte a previsão do tempo e fique atento aos alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, seguindo as principais redes sociais do governo.