Saúde

Profissionais de enfermagem de Poá recebem capacitação em imunização

Treinamento promovido pela Secretaria de Saúde reforça a qualificação dos profissionais da rede básica sobre vacinas e imunidade

12 novembro 2025 - 21h30Por de Poá
Profissionais de enfermagem de Poá recebem capacitação em imunização Profissionais de enfermagem de Poá recebem capacitação em imunização - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

A Secretaria de Saúde de Poá, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, realizou entre outubro e o início de novembro, uma capacitação voltada aos profissionais de enfermagem da Rede Básica de Saúde. O objetivo foi atualizar e aprimorar o conhecimento técnico das equipes sobre imunização, ampliando a segurança e a eficiência dos serviços prestados à população. 

O curso, intitulado “Vacinas e Imunidade”, teve carga horária total de 40 horas e foi dividido em duas modalidades: uma on-line, voltada para a teoria, e outra presencial, com atividades práticas e discussões sobre o cotidiano das salas de vacina. Todos os participantes receberam certificado de conclusão ao término da formação.
 
Na etapa on-line foram abordados fundamentos sobre o funcionamento do sistema imunológico, os tipos de vacinas disponíveis e as estratégias de imunização recomendadas pelo Ministério da Saúde. A proposta foi oferecer um embasamento teórico sólido para os profissionais que atuam diretamente com o público nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 

Já o módulo presencial contou com duas etapas, totalizando 16 horas de atividades. Na primeira, os temas discutidos incluíram os aspectos técnicos e administrativos da atividade de vacinação e o calendário vacinal, com ênfase na atualização das faixas etárias e nas doses recomendadas para diferentes públicos. 

Na segunda etapa da capacitação, os profissionais aprofundaram os conhecimentos sobre a Rede de Frio, que trata das condições adequadas de armazenamento e transporte das vacinas, garantindo sua eficácia até o momento da aplicação. Outro tema de destaque foi o Evento Supostamente Atribuível à Vacinação ou Imunização (ESAVI), que orienta sobre como identificar, notificar e lidar com possíveis reações adversas pós-vacinação. 

Além disso, os participantes receberam instruções sobre o uso dos Sistemas de Informação na Sala de Vacina, fundamentais para o registro e monitoramento das doses aplicadas. Durante as atividades, também foram realizadas dinâmicas e exercícios práticos que simularam situações do dia a dia nas salas de vacinação, promovendo a troca de experiências entre os profissionais.  

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, explicou que a capacitação reforça o compromisso da pasta com a qualificação contínua de suas equipes e com a melhoria dos serviços oferecidos à população. “Capacitar os profissionais é garantir que os pacientes recebam um atendimento cada vez mais seguro, eficiente e humano. A formação também faz parte de um conjunto de ações voltadas à atualização permanente das equipes da rede básica”, finalizou.

