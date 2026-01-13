Programas e parcerias fortalecem o cenário econômico em Ferraz 

O comércio varejista em Ferraz de Vasconcelos vendeu R$ 153 milhões em 2025 e obteve um crescimento estimado de 5% em relação ao ano anterior. Os números foram contabilizados pelo Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio). Mesmo com o cenário econômico marcado por juros elevados, maior cautela por parte dos consumidores e mudanças na legislação tributária, o resultado ainda foi satisfatório, na avaliação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura da Prefeitura de Ferraz, pasta que acompanha a evolução como positiva e promove políticas públicas para aquecer o setor em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Empresas (Sebrae), a Associação Comercial e Industrial de Ferraz (Acifv), além do Sincomércio.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, todas as ações realizadas pela Prefeitura de Ferraz como os programas de empregabilidade com a divulgação, ofertas e processos seletivos do Emprega Ferraz PAT, capacitações junto aos comerciantes e funcionários, programas de fomento como o Exporta Ferraz, Liquida Ferraz, a Feira Gastronômica têm ajudado a movimentar a economia incentivando o consumo local. Sem contar no empreendedorismo, que em Ferraz contou com mais de 15 cursos de capacitação ao longo do ano junto incentivando a abertura de novos negócios: “Mesmo com todas as dificuldades estamos conseguindo manter um bom nível de vendas no município. Estamos fazendo a nossa parte e planejando ainda mais programas de incentivo e fomento junto aos nossos parceiros para este ano de 2026”, afirmou o secretário.

Os segmentos com os melhores desempenhos foram vestuário e calçados; perfumaria, cosméticos e cuidados pessoais; utilidades domésticas e eletroportáteis; alimentação e bebidas típicas das festas; comércio de bairro e centros comerciais regionais.

Para o Sincomércio, o desempenho positivo não só em Ferraz, como no Alto Tietê como um todo está diretamente relacionado ao funcionamento ampliado do comércio com segurança jurídica, garantida pelas Convenções Coletivas de Trabalho;Atuação preventiva do Sincomércio na orientação trabalhista, tributária e operacional; Campanhas de valorização do comércio local, com destaque para “Moro Aqui, Compro Aqui, Ganho Aqui”; Integração entre lojas físicas, vendas digitais e retirada em loja; Maior planejamento do consumidor, priorizando preço, promoções e parcelamento.