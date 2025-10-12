Projeto de Baep em Suzano segue na pauta da Secretaria de Segurança Estadual

Após sete meses da promessa de um Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) em Suzano, a solicitação está em apreciação junto ao comando da Polícia Militar, segundo a Prefeitura de Suzano.

A reportagem questionou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre o andamento do projeto. Por sua vez, a pasta apenas informou que o Alto Tietê conta com uma Companhia de Ações Especiais da Polícia (Caep), que tem atuação na área do Comando de Policiamento de área Metropolitana (CPA/M-12), abrangendo as cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis.

O Caep, instalado nas imediações do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), em Suzano, foi conquistado em abril de 2024, pelo então prefeito Rodrigo Ashiuchi. Já em fevereiro deste ano, o governador Tarcísio de Freitas estava em Suzano para participar de uma cerimônia de entrega de moradias do programa “Casa Paulista” e, na ocasião, anunciou uma série de investimentos para a cidade, incluindo o processo de transformação da Caep em Baep.

“Na segurança pública vamos crescer porque vamos ganhar um Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar aqui em Suzano. Nosso Caep vai virar um Baep”, afirmou o governador na ocasião.

O especialista em segurança, apresentador de TV e colunista do DS, Jorge Lordello, explica sobre a atuação da entidade. “O Baep é um grupo de policiais militares que são especializados para atender ocorrências de maior gravidade. Eles têm um treinamento, experiência e expertise diferenciadas”.

Segundo o especialista, a medida reforça a segurança na região. “É uma medida interessante para o tratamento de diversos tipos de ocorrência. A polícia vem se especializando e o Baep faz parte disso. É importante, principalmente tendo em vista essa escalada de violência que está acontecendo”, destacou.

Um Batalhão de Ações Especiais na região, de acordo com Lordello, irá ajudar a elucidar casos criminais. “Eu acho que é uma ajuda importante. Principalmente quando você tem uma ocorrência policial, o ideal é que seja sempre resolvida, criminoso preso e vítimas resgatadas, mas casos de homicídio, tiroteio, precisam de um atendimento diferenciado, e é aí que entra o Baep”, finalizou.