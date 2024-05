Projeto 'Escola Vai à Indústria' leva alunos para conhecer fábricas em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos levará 210 alunos da rede municipal para conhecerem como funcionam as indústrias do município. É o projeto ‘Escola Vai à Indústria’ implantado pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e Educação.



A primeira visita será nesta quarta-feira (29) em dois períodos, da manhã na Indústria Landy Kits, localizada na Rua Massato Sakai, no Jardim São Miguel. A fábrica produz acessórios para envidraçamento. Cerca de 30 alunos da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Abílio Secundino Leite visitarão as instalações da empresa. E no período da tarde será a vez da empresa Landy Perfis, de alumínio e roldanas em inox.



É um projeto novo desenvolvido pelas duas pastas para fazer com que os estudantes conheçam as indústrias do município e desperte o interesse dos jovens em buscarem a qualificação profissional para atuar na própria cidade: “Não queremos mais que Ferraz seja conhecida como cidade dormitório. Pode servir no futuro para as crianças e também para os pais e tios, pois sabemos que as crianças são multiplicadoras de conhecimentos”, afirmou o secretário de Desenvolvimento, Thiago Severo.

Serão estudantes do 5° ao 9° ano que participarão da programação ao longo do ano.

Outra visita está agendada para o próximo dia 3 de junho, com a Dini Têxtil, fabricante de fios, tecidos e confecção. A programação envolve conhecer as instalações das indústrias, ser recebidos pelos sócios-proprietários ou responsáveis para conhecer o processo de produção e o que é fabricado no município.

A Secretaria de Educação ficará responsável pelo ônibus para levar os alunos e a indicação dos estudantes e suas respectivas escolas que terão esta programação especial. É a primeira vez que uma atividade assim é desenvolvida no município.