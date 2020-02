Projeto executivo do Baep pode ser elaborado a partir dessa semana

O projeto executivo do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) na região pode iniciar a partir dessa semana, conforme informações do comandante da Polícia Militar na região, coronel Wagner tadeu Silva Prado.

Conforme informou o PM na semana passada, o 1º projeto foi aprovado pela corporação e será entregue à Prefeitura de Mogi das Cruzes nessa semana. A partir disso, a administração municipal poderá iniciar os planos do segundo projeto.

“O primeiro projeto está concluso e vai para a Prefeitura elaborar a parte executiva, como o projeto elétrico, hidráulico, lógico, estrutural”, explica o coronel, que completa informando que “a expectativa é de que a construção seja concluída esse ano”.

O valor da obra será custeado por uma parceria entre a Prefeitura de Mogi e o governo estadual.

SSP

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou apenas que o projeto está “em andamento”.

“A Polícia Militar esclarece que o projeto para implantação do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) em Mogi das Cruzes está em andamento e detalhes do convênio serão discutidos entre o Comando do CPA/M-12, prefeitura do município e governo do estado”, informou em nota a secretaria de segurança.

Prefeitura

A Prefeitura de Mogi da Cruzes informou que a administração do município está atuando para concluir o Polo Municipal de Segurança, local onde ficará instalado a base do Baep e da GCM.

“As obras do Polo Municipal de Segurança estão com 70% de seu cronograma realizado e a previsão de entrega é para o mês de março. A estrutura terá base da Guarda Municipal, Centro de Formação e Treinamento, inclusive com local para a prática de tiro, e espaço para o canil da Guarda Municipal. O investimento na construção do Polo Municipal de Segurança é de R$ 1.096.300,26”, informa em nota.

Local

A construção do batalhão será, segundo o comandante, em Jundiapeba, no mesmo terreno da antiga Polícia Rodoviária, na Avenida Lourenço de Souza Franco (SP-66).