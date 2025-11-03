Projeto 'Palavra-Terra-Corpo Educar com Poesia' chega a Poá unindo arte, ancestralidade e educação

O projeto “Palavra-Terra-Corpo – Educar com Poesia” está movimentando as escolas públicas de Poá com atividades literárias que unem oralidade, ancestralidade e escuta como instrumentos de letramento simbólico e social.

A iniciativa, que teve início em outubro na E.E. Bertha Corrêa e Castro da Rocha, faz parte de uma série de ações conduzidas pelo poeta, performer e articulador cultural Matheus Borges.

Como parte da programação, nesta terça-feira, 4 de novembro, acontece mais uma oficina gratuita no CEEJA de Poá (Rua Criciúma, 29 – Vila Cristelo, Poá/SP), em dois horários: 10h e 19h. O encontro é voltado para participantes a partir de 16 anos e não exige experiência prévia.

Durante a oficina, Matheus Borges conduz exercícios de escrita criativa e práticas de escuta que valorizam o repertório cultural dos participantes, aproximando a literatura do cotidiano e do território. A proposta convida o público a experimentar a poesia como forma de expressão, diálogo e transformação. Cada escola participante também receberá a doação de exemplares do livro Corpo-Bruja, que será lançado em novembro.

Sarau aberto à comunidade

Além das oficinas, o projeto prevê o lançamento do livro de poesias “Corpo-Bruja", edição bilíngue do poeta Matheus Borges. Parceria entre Brasil e Argentina, acompanhada de distribuição gratuita por meio de audiobook, um sarau aberto à comunidade, um espaço vivo de música, escuta e celebração coletiva. Todas essas atividades acontecerão no dia 29 de novembro, a partir das 10h, no Bosque Nova Poá.

A ação integra o Edital 03/2025 – PNAB, da Secretaria de Cultura de Poá, e tem como objetivo fortalecer práticas pedagógicas libertadoras e o direito à leitura como gesto de pertencimento, especialmente entre estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e das juventudes periféricas.

O projeto “Palavra-Terra-Corpo – Educar com Poesia” tem coordenação da Okê! Produções Culturais, em parceria com a Antípoda Editorial e a Fundamental Ediciones (Argentina), com apoio da Secretaria de Cultura de Poá e do Ministério da Cultura por meio da Lei Aldir Blanc.

Sobre o artista

Matheus Borges, 33 anos, é poeta, performer e articulador cultural. MBA em Gestão de Cidades Inteligentes, especialista em Direito Público Contemporâneo e bacharel em Ciências Sociais pela UFPE, é autor dos livros “Azia d(á) Poesia” (2019) e “O Que Habita Inabitáveis Lugares” (2021). Idealizador da Okê! Produções Culturais, atua em projetos que unem literatura, teatro, música e performance, com destaque para a 1ª Mostra Internacional de Poesia em Movimento no Alto Tietê (ProAC-SP, 2023), que contou com Ailton Krenak como convidado de honra.

Criador do AosprimatasPodcast, plataforma dedicada à poesia falada, ouvida em mais de 40 países, o artista tem trajetória marcada pela integração entre poesia, educação e cidadania. Já desenvolveu projetos em países como Peru, México, Cuba, Argentina e Uruguai, e colabora com iniciativas apoiadas por programas como MinC, MEC, ProAC, Funarte, Aldir Blanc e Pontos de Cultura. @aosprimatas | @okeproducoes

Serviço

Oficina “Palavra-Terra-Corpo – Educar com Poesia”

CEEJA Poá – Rua Criciúma, 29, Vila Cristelo, Poá/SP

4 de novembro | 10h e 19h

Gratuito | Vagas limitadas | A partir de 16 anos