Região avança para fase amarela e poderá abrir salões, bares e restaurantes

O Alto Tietê avançou para a fase amarela do Plano São Paulo e está liberado para uma maior flexibilização da quarentena a partir da próxima segunda-feira, dia 13. Com o anúncio de ontem (10/07) do Governo do Estado, as cidades do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) estão liberadas para autorizar a reabertura de bares, restaurantes, salões de beleza, clínicas de estética, academias e escolas de educação complementar. A mudança na classificação também oficializa o período de seis horas para o funcionamento do comércio de rua, shoppings e serviços.

O avanço do Alto Tietê para a fase amarela de flexibilização se dá cerca de 30 dias de permanência da região na etapa laranja e essa nova classificação é resultado da melhoria do desempenho da região nos critérios de capacidade hospitalar e evolução da epidemia de Covid-19.

Na classificação divulgada hoje, o Alto Tietê tem variação positiva na taxa de ocupação de UTI (59,3%) e na oferta de leitos de UTI por 100 mil habitantes (15,6), o que coloca a região na cor verde em capacidade hospitalar. Na evolução da epidemia, a região melhorou os resultados em variação de casos (0,73) e de internações (0,98) – cor amarela. O único indicador ainda preocupante é o de óbitos (1,34) – cor laranja.

“Essa mudança para a fase amarela é resultado do trabalho de prefeitos e equipes técnicas para melhorar a capacidade hospitalar e controlar a evolução da doença na nossa região. Temos um longo caminho pela frente para a normalidade e é fundamental manter a união de esforços, com apoio da população, para que possamos continuar avançando, de forma segura, na flexibilização e na retomada da economia”, ressalta o presidente do Condemat, prefeito Adriano Leite.

Cidades adiantam validade dos protocolos de segurança

As cidades, em sua maioria, já adiantaram a validação dos protocolos de segurança para que bares, restaurantes, academias e salões de beleza possam retomar o funcionamento na segunda-feira, com todos os cuidados para minimizar os riscos de contágio da doença, em especial, o distanciamento social. A princípio para esses novos setores, cada cidade definirá o melhor horário para o funcionamento dos estabelecimentos, dentro das seis horas diárias permitidas na fase amarela do Plano SP e do que for acordado com as categorias.