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Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
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Empregos

Região do Alto Tietê tem 415 vagas de emprego disponíveis nos PATs

Oportunidades são divulgadas diariamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico

08 setembro 2026 - 14h00Por da Reportagem Local
Região do Alto Tietê tem 415 vagas de emprego disponíveis nos PATsRegião do Alto Tietê tem 415 vagas de emprego disponíveis nos PATs - (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), informa que nesta terça-feira (8) há 415 vagas disponíveis na região do Alto Tietê. A descrição dos cargos e funções seguem em anexo. Além das vagas, os PATs oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao Seguro-Desemprego. É importante lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e o número pode variar ao longo do dia. 

Os interessados podem se candidatar às vagas presencialmente em um dos PATs espalhados pelo estado. Para participar, basta levar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). Os endereços estão disponíveis na página do PAT no site da SDE. 

Sobre os PATs 

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Os PATs contam com mais de 200 unidades, presentes em todas as regiões do estado.

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