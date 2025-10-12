Região têm mais de 90 feiras livres e mil feirantes ativos

As cidades do Alto Tietê contam com mais de 90 feiras livres que acontecem ao longo da semana. A maior concentração é entre quinta-feira e domingo. Em média, elas duram cinco horas, podendo se estender por até oito. No total, os municípios registram mais de mil feirantes ativos na região e ressaltaram a importância deles para a economia local.

Em Suzano, 21 feiras livres acontecem de terça a domingo, com duração de cinco a oito horas, dependendo do horário de início. Atualmente, a Prefeitura registra 417 feirantes ativos, sem necessidade de licitação. Para obter a permissão, os interessados devem preencher uma ficha no Departamento de Fiscalização de Posturas, localizado no Centro Unificado de Serviços (Centrus). A vaga é concedida conforme a disponibilidade na feira escolhida. Caso não haja especificação, o feirante é direcionado para o local onde surgir oportunidade para o produto que comercializa.

As feiras funcionam nos bairros Jardim Colorado, Jardim Natal, Vila Amorim, Jardim Imperador, Jardim Revista, Parque Maria Helena, Jardim Casa Branca, Centro, Cidade Miguel Badra, Jardim São José, Vila Helena, Vila Figueira, Jardim Monte Cristo, Palmeiras, Jardim Dona Benta, Jardim Paulista, Cidade Cruzeiro do Sul e Vila Urupês. Mogi das Cruzes realiza 27 feiras, incluindo três feiras noturnas e seis varejões, por semana em 18 pontos da cidade, de terça a domingo, das 7h às 12h. A estimativa é de 1,5 mil feiras realizadas por ano, que atendem cerca de 1,5 milhão de pessoas, mais de 60% da população.

O secretário de Agricultura e Segurança Alimentar, Renato Abdo, destacou a importância de celebrar o Dia do Feirante, comemorado nesta última segunda-feira (25). “O feirante é um verdadeiro pilar da economia local. Cada banca representa geração de renda, empregos diretos e indiretos, além de movimentar a produção da nossa agricultura. É uma profissão que atravessa gerações, passando de pais para filhos, preservando uma tradição que faz parte da história da nossa cidade”, afirmou. Em Guararema, são quatro feiras municipais fixas ao longo da semana. Às sextas-feiras, a população pode escolher entre a tradicional Feira Livre do bairro Nogueira, realizada das 6h às 13h, na área de lazer Professora Luana Bernardo José dos Santos, e duas opções no Centro, no Parque de Lazer Professora Deoclésia De Almeida Mello: a Feira do Produtor Rural Noturna e a Feira Gastronômica, ambas funcionando das 17h às 22h. Aos sábados, o mesmo espaço recebe, das 7h às 13h, a Feira do Produtor Rural. Já aos domingos, a Feira Livre é realizada no bairro Jardim Dulce, na Rua Paulo Afonso Fernandes, também das 6h às 13h.

Itaquaquecetuba conta com duas feiras noturnas que acontecem às terças-feiras, das 16h às 21h, no Piratininga e na Vila São Carlos. Além destas, a cidade tem mais de 20 feiras livres distribuídas pelos bairros, que funcionam das 7h às 14h e reúnem cerca de 450 feirantes ativos. As licenças são concedidas após um período de três a quatro semanas, tempo em que a Prefeitura avalia a permanência do interessado.

Em Poá, são seis feiras livres, realizadas das 7h às 14h, com a participação de 115 feirantes. Não há licitação em andamento e novas inscrições ou renovações de licenças devem acontecer em janeiro. Os dias e locais são: quinta-feira na Rua Herculano Duarte Ribas (Centro); sexta-feira na Rua Mário Hernandez (Jardim Nova Poá); sábado na Rua Duque de Caxias (Calmon Viana); e domingo na Rua Herculano Duarte Ribas (Centro), na Avenida Cidade de Teófilo Otoni (Jardim Nova Poá) e na Rua Marcelino Brunetti (Vila Varela).

Ferraz de Vasconcelos conta com 11 feiras livres e cerca de 190 feirantes. A programação semanal inclui duas feiras na terça-feira, uma na quarta, duas na quinta, três no sábado e outras três no domingo. Os pontos de realização estão nos bairros Parque Dourado, Vila Margarida, Vila Correa, Vila Andeyara, Parque São Francisco, Jardim Ferrazense, Jardim Rosana, Conjunto Res. Castelo Branco e no Centro.