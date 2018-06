Região tem só 4 estações da CPTM adaptadas às pessoas com deficiência

Das 12 estações de trem nas cidades do Alto Tietê, apenas quatro são consideradas adaptadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). De acordo com o mapa de equipamentos de acessibilidade da CPTM, as estações de Suzano, Calmon Viana, Poá e Ferraz de Vasconcelos contam com dispositivos que as caracterizam como adaptadas às pessoas com deficiência. Na região, a parada de Aracaré, no município de Itaquaquecetuba, não possui nenhum aparato citado no quadro de equipagens. Em toda a malha viária metropolitana, 59 pontos já são adaptados, o que corresponde a 62,7% do total de estações.

As quatro paradas citadas são estações recentemente reformuladas pela CPTM. Conforme o mapa de equipamentos, elas contam com a transposição entre plataformas; elevador próprio da Companhia; rampa de acesso, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); piso tátil; banheiros masculino e feminino acessíveis e dispensam a passagem de nível. Além disso, a escada rolante também está instalada, exceto na estação Calmon Viana.

De acordo com a CPTM, os pontos da Linha 11 têm recebido melhoria quanto às intervenções de acessibilidade, como nas estações Estudantes, Brás Cubas e Jundiapeba. O mapa disponível no site da Companhia aponta para a existência de telefones para surdos e cadeirantes, piso tátil, banheiro acessível unissex e passagem de nível em área paga nesses pontos. Em Jundiapeba há rotas acessíveis e passagem de nível em área livre, bem como na estação Mogi das Cruzes.

Em Mogi também foram iniciadas, no mês passado, as obras para a instalação de rampas, pisos e mapas táteis, vaga de embarque e desembarque preferencial, rebaixamentos de calçada, dentre outros itens. "A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final deste ano. Além disso, já foi contratado o projeto de reconstrução dessa unidade que será elaborado a partir de julho com prazo de conclusão de 12 meses", afirmou por meio de nota.