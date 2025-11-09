Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 09 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Repasse do ICMS cai 22,5% na região e fica em R$ 102,1 milhões em outubro deste ano

Em todos os municípios do Alto Tietê, o repasse neste ano foi menor do que o feito no ano passado

09 novembro 2025 - 18h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Repasse do ICMS cai 22,5% na região e fica em R$ 102,1 milhões em outubro deste anoRepasse do ICMS cai 22,5% na região e fica em R$ 102,1 milhões em outubro deste ano - (Foto: Divulgação)

Os repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) às cidades do Alto Tietê tiveram uma queda de 22,5% no mês de outubro em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, o valor recebido pelas cidades ficou em R$ 102.135.261,82, enquanto no ano passado o repasse chegou a R$ 131.800.559,15.

Em todos os municípios do Alto Tietê, o repasse neste ano foi menor do que o feito no ano passado. As informações são da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

A cidade que recebeu o maior valor foi Mogi, com R$ 28.940.177,50, seguida por Suzano, que teve um repasse de R$ 26.447.820,08. O top-3 é fechado por Itaquá, que recebeu R$ 14.886,686,66.

Em Arujá, o repasse foi de R$ 11.168.555,51. Ferraz recebeu R$ 6.249.708,00 e Poá, R$ 4.858.265,81.

Atrás aparece Guararema, com um repasse de R$ 3.540.069,97, e Santa Isabel, com R$ 3.281.744,74 recebidos. Os menores repasses foram para Biritiba, com R$ 1.560.809,46, e Salesópolis, com R$ 1.201.424,09.

ICMS

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é a tarifa aplicada sempre que é feita movimentação de mercadorias entre cidades ou estados. O Governo do Estado é quem define a porcentagem do ICMS que será taxada em uma transação.

O ICMS é pago de forma indireta pelos consumidores, com a porcentagem no preço final de cada produto.

O imposto é repassado semanalmente para as cidades. A Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado atualiza seu site com o valor repassado sempre que o envio do dinheiro é feito.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cidades do Alto Tietê buscam melhorias no setor de hotelaria
Região

Cidades do Alto Tietê buscam melhorias no setor de hotelaria

Região do Alto Tietê se mobiliza em apoio solidário ao Teleton
Região

Região do Alto Tietê se mobiliza em apoio solidário ao Teleton

1,8 mil câmeras e 947 guardas municipais garantem a segurança
Região

1,8 mil câmeras e 947 guardas municipais garantem a segurança

Cobertura de Terminal de Ônibus é danificado após ventos de 100km/h em Arujá
Região

Cobertura de Terminal de Ônibus é danificado após ventos de 100km/h em Arujá

Quatro cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos
Região

Quatro cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos

Dinheiro com Propósito: 25 especialistas desafiam o status quo da educação financeira no Brasil
Região

Dinheiro com Propósito: 25 especialistas desafiam o status quo da educação financeira no Brasil