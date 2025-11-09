Repasse do ICMS cai 22,5% na região e fica em R$ 102,1 milhões em outubro deste ano

Os repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) às cidades do Alto Tietê tiveram uma queda de 22,5% no mês de outubro em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, o valor recebido pelas cidades ficou em R$ 102.135.261,82, enquanto no ano passado o repasse chegou a R$ 131.800.559,15.

Em todos os municípios do Alto Tietê, o repasse neste ano foi menor do que o feito no ano passado. As informações são da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

A cidade que recebeu o maior valor foi Mogi, com R$ 28.940.177,50, seguida por Suzano, que teve um repasse de R$ 26.447.820,08. O top-3 é fechado por Itaquá, que recebeu R$ 14.886,686,66.

Em Arujá, o repasse foi de R$ 11.168.555,51. Ferraz recebeu R$ 6.249.708,00 e Poá, R$ 4.858.265,81.

Atrás aparece Guararema, com um repasse de R$ 3.540.069,97, e Santa Isabel, com R$ 3.281.744,74 recebidos. Os menores repasses foram para Biritiba, com R$ 1.560.809,46, e Salesópolis, com R$ 1.201.424,09.

ICMS

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é a tarifa aplicada sempre que é feita movimentação de mercadorias entre cidades ou estados. O Governo do Estado é quem define a porcentagem do ICMS que será taxada em uma transação.

O ICMS é pago de forma indireta pelos consumidores, com a porcentagem no preço final de cada produto.

O imposto é repassado semanalmente para as cidades. A Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado atualiza seu site com o valor repassado sempre que o envio do dinheiro é feito.