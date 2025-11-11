Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Rodada de Negócios - Café Empresarial da ACMC reúne empreendedores e debate sobre reforma tributária

Foi a 17ª edição da Rodada de Negócios

11 novembro 2025 - 16h51Por da Reportagem Local
Rodada de Negócios - Café Empresarial da ACMC reúne empreendedores e debate sobre reforma tributáriaRodada de Negócios - Café Empresarial da ACMC reúne empreendedores e debate sobre reforma tributária - (Foto: Divulgação)

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) promove nesta quinta-feira (14), a partir das 9 horas, em seu auditório, a 17ª edição da Rodada de Negócios – Café Empresarial, um dos eventos mais aguardados pelo empresariado da região. Com vagas totalmente esgotadas, o encontro confirma a relevância da iniciativa, reunindo empreendedores de diversos segmentos em uma manhã voltada ao networking, à geração de oportunidades e ao fortalecimento dos negócios locais.

Nesta edição, 25 empreendedores participam da rodada, incluindo cinco empresas âncoras, que conduzirão as dinâmicas.

Segundo a presidente da ACMC, Fádua Sleiman, a iniciativa tem como propósito estimular parcerias, ampliar conexões comerciais e fortalecer o ecossistema empreendedor da região: “Reunimos representantes de diferentes segmentos em um ambiente propício à troca de experiências, inovação e geração de novos negócios. A última edição, realizada em agosto, também teve adesão total.”.

Além da tradicional rodada, o encontro contará com a palestra “Ações estratégicas para mitigar custos e gerar crédito na reforma tributária”, ministrada pelo advogado Mateus Moyano de Almeida. Com quase dez anos de experiência, Mateus é sócio do escritório Guedes Teixeira e especialista em Direito Tributário e Contratos Empresariais. O palestrante também possui certificações internacionais em Privacidade e Proteção de Dados e atua integrando Governança, Compliance e LGPD para oferecer soluções jurídicas seguras e estratégicas às empresas.

Neta edição, o evento conta com o apoio de importantes patrocinadores, entre eles: Via Napoli, Mogi Box, Grupo Inove, Fono Service, Original Veículos, Bazar Central, Sicredi e Inssel Informática.

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes está localizada na Rua Barão de Jaceguai, 674, no Centro.

