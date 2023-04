Saiba como se cadastrar no Programa Jovem Aprendiz Paulista

Com um investimento total de R$ 145,5 milhões do Governo de SP, o Jovem Aprendiz Paulista ampliará as oportunidades de emprego, prevendo a contratação de 60 mil estudantes da rede pública. O programa tem como objetivo não só gerar empregos, mas também contribuir com a educação dos jovens e estimular o crescimento econômico de comércios e negócios locais.

A iniciativa incentiva as micro e pequenas empresas de São Paulo a contratarem jovens de 14 a 18 anos matriculados na rede estadual de ensino, por meio de benefícios ao empregador, oferecendo capacitação custeada pelo Estado e vaga de trabalho próxima à escola e à residência do aluno.

Passo 1 – Importante estar registrado como ME ou EPP, ter um e-mail válido e de acesso frequente, número de telefone atualizado e já separar documentos como CNPJ e endereço com CEP.

Passo 2 – Com os documentos em mãos, acesse o link e efetue o cadastro das empresas por meio do link www.jovemaprendiz.sp.gov.br.

Passo 3 – Com as informações preenchidas e o cadastro feito, interlocutores do Programa entrarão em contato para explicar os próximos passos para abrir uma vaga. Com auxílio de nossos especialistas, você faz a seleção dos candidatos e faz a contratação do melhor perfil para seu negócio.

Passo 4 – Definida a contratação. A equipe de especialistas faz a assinatura de contrato por meio do próprio sistema.

Para o jovem aprendiz:

Passo 1 – Chame um adulto responsável para ajudar. Será preciso informar nome, telefone e e-mail de ambos. É importante que o jovem também tenha um e-mail válido e que use sempre, número de telefone e que já separe documentos, como RG, CPF, endereço com CEP, o nome da escola em que está matriculado e Carteira de Trabalho.

Passo 2 – Com o responsável ao lado e com todos os documentos em mãos, agora acesse o link para cadastro do Programa Jovem Aprendiz (www.jovemaprendiz.sp.gov.br).

Passo 3 – Dentro do site é necessário preencher todas as informações de perfil e também cadastrar uma senha segura para proteger as informações e sempre poder acessar o site. No site será necessário dar “ok” a alguns termos. São procedimentos de segurança. Leia com atenção!

Passo 4 – Tudo preenchido e salvo, agora é acessar o link para fazer o login no sistema e conferir as vagas disponíveis.

Passo 5 – Com o login feito, no ícone “vitrine de vagas” será possível se candidatar às oportunidades baseadas nas informações inseridas no seu perfil.

Passo 6 – Essa parte é com o Programa Jovem Aprendiz Paulista. O candidato será avisado caso alguma empresa queira fazer uma entrevista. Por isso, fique atento ao celular e também ao e-mail.

Passo 7 – Essa etapa é a da contratação. O candidato receberá orientações para o envio de documentos e assinatura de contrato. É importante que seu responsável esteja com você nesta fase de assinatura. Já separe para digitalização: Carteira de Trabalho, Declaração de Matrícula, RG e CPF.