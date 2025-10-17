Saúde de Ferraz realiza Dia D neste sábado na Campanha Nacional de Multivacinação

Cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em Ferraz de Vasconcelos estarão abertas neste sábado (18) , no Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação que será realizada em todo o Brasil. Além dos cinco postos haverá ainda um polo volante na sede do Gerando Falcões, no Jardim São Lázaro. O objetivo é vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias).

A campanha é realizada no período de 6 a 31 de outubro de 2025, com o Dia D de Mobilização Social amanhã para dar oportunidade para quem trabalha durante a semana ser imunizado no final de semana. Estarão abertas para atender a população as UBSs: CSII, Santo Antônio, São Paulo, Margarida e Bela Vista, das 8h às 17h. Haverá também atendimento no Polo Volante, localizado na Sede dos Gerando Falcões – Rua São Lucas, nº 10, Jardim São Lázaro, das 9h às 16h.

A Secretaria de Saúde de Ferraz estará intensificando e atualizando todas as vacinas de febre amarela, SCR (Sarampo ,Caxumba e Rubéola) para a população menor de 59 anos, e intensificando vacinação da Dengue para população de 10 a 14 anos, e dando continuidade na Campanha de Resgate dos Jovens Não Vacinados Contra o HPV na faixa etária de 15 a 19 anos de idade. É necessário levar os seguintes documentos: caderneta de vacinação e documento de identificação. Os imunizantes disponíveis serão todos fornecidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), Exemplo: Penta, VIP, Rota, SCR, Febre Amarela, Hepatite, Meningo, Pneumo, HPV, BCG, Dengue, Influenza, Covid, etc.

O município recebeu o incremento no estoque de vacinação com 9.328 doses no total, sendo 3.012 doses enviadas para o Dia D