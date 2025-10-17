Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 17 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Saúde de Ferraz realiza Dia D neste sábado na Campanha Nacional de Multivacinação

Campanha é realizada no período de 6 a 31 de outubro de 2025

17 outubro 2025 - 11h13Por De Ferraz
- (Foto: Ísis Katarine/SecomFV)

Cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em Ferraz de Vasconcelos estarão abertas neste sábado (18) , no Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação que será realizada em todo o Brasil. Além dos cinco postos haverá ainda um polo volante na sede do Gerando Falcões, no Jardim São Lázaro. O objetivo é vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias).

A campanha é realizada no período de 6 a 31 de outubro de 2025, com o Dia D de Mobilização Social amanhã para dar oportunidade para quem trabalha durante a semana ser imunizado no final de semana. Estarão abertas para atender a população as UBSs: CSII, Santo Antônio, São Paulo, Margarida e Bela Vista, das 8h às 17h. Haverá também atendimento no Polo Volante, localizado na Sede dos Gerando Falcões – Rua São Lucas, nº 10, Jardim São Lázaro, das 9h às 16h.

A Secretaria de Saúde de Ferraz estará intensificando e atualizando todas as vacinas de febre amarela, SCR (Sarampo ,Caxumba e Rubéola) para a população menor de 59 anos, e intensificando vacinação da Dengue para população de 10 a 14 anos, e dando continuidade na Campanha de Resgate dos Jovens Não Vacinados Contra o HPV na faixa etária de 15 a 19 anos de idade. É necessário levar os seguintes documentos: caderneta de vacinação e documento de identificação. Os imunizantes disponíveis serão todos fornecidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), Exemplo: Penta, VIP, Rota, SCR, Febre Amarela, Hepatite, Meningo, Pneumo, HPV, BCG, Dengue, Influenza, Covid, etc.

O município recebeu o incremento no estoque de vacinação com 9.328 doses no total, sendo 3.012 doses enviadas para o Dia D

Deixe seu Comentário

Leia Também

Artesp: 'Liminar determina suspensão de algo que ainda não aconteceu'
Região

Artesp: 'Liminar determina suspensão de algo que ainda não aconteceu'

Decreto transfere área para instalação dos Bombeiros em Poá
Região

Decreto transfere área para instalação dos Bombeiros em Poá

Tradição é retomada com o retorno do concurso Miss Orquídea nesta sexta-feira
Região

Tradição é retomada com o retorno do concurso Miss Orquídea nesta sexta-feira

Mortes no trânsito caem 9,7% na região, mas seguem acima dos 100 registros
Região

Mortes no trânsito caem 9,7% na região, mas seguem acima dos 100 registros

Projeto Cine Ecologia leva cinema, teatro e oficinas de audiovisual para escolas municipais de Mogi
Região

Projeto Cine Ecologia leva cinema, teatro e oficinas de audiovisual para escolas municipais de Mogi

Com o apoio da Suzano, mais de 23 mil pessoas saíram da linha da pobreza em São Paulo
Região

Com o apoio da Suzano, mais de 23 mil pessoas saíram da linha da pobreza em São Paulo