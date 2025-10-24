Saulo Souza confirma festa de Natal neste ano e Orquídea Fest 2026

A cidade de Poá terá uma programação especial para o Natal deste ano, segundo o Secretário de Cultura, Paulo Barbosa. O anúncio foi feito durante a abertura do Orquídea Fest Poá 2025, nesta quinta-feira (23), na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe.

Na ocasião, o prefeito de Poá, Saulo Souza, também confirmou o Orquídea Fest Poá 2026. “Este evento volta para nunca mais sair. Nosso compromisso é, a cada ano, elevar o nível do evento, com maior número de visitação, expositores e arrecadações. Acreditamos muito no potencial da nossa cidade através da realização desses grandes eventos e mais do que isso, no fortalecimento da nossa cultura local”, destacou.

Orquídea Fest Poá 2025

Após três anos sem o tradicional evento, o Orquídea Fest Poá 2025 trará shows de grandes nomes da música nacional, apresentações de artistas locais, decoração inspirada na Holanda, espaço exclusivo para exposições e venda de orquídeas, praça de alimentação, ambientes instagramáveis, feira de artesanato e feira da indústria e comércio.

“É um evento que se perdeu ao longo dos últimos anos, um desafio enorme para a retomada dele. Mas, com apoio da iniciativa privada, com a união de todos os nossos colaboradores, do nosso comércio, indústria local, orquidófilos, nosso artesanato, conseguimos fazer a lição de casa”, comentou o prefeito.

Segundo Souza, a expectativa é que 80 mil pessoas participem da festa. “Estamos esperando receber muitos visitantes, tanto da nossa região como de fora. É um passo importante na retomada do turismo na nossa cidade”.

Para assistir às apresentações de artistas como Alok, Simone Mendes, Bruna Karla e Péricles, é necessário adquirir o ingresso solidário pelo site www.poaorquideafest.com.br. No dia do show, o acesso será liberado mediante a apresentação da entrada digital e a doação do alimento específico solicitado para a data. “A nossa expectativa é arrecadar algumas toneladas de alimentos. Sem dúvidas nenhuma, é um dos maiores eventos culturais da nossa região”.

O prefeito ainda reforçou que todos os grandes eventos da cidade estão sendo realizados com patrocínio da iniciativa privada. “Essa tem sido uma grande estratégia da nossa gestão. Isso contribui para podermos priorizar os recursos para a saúde, educação, segurança e também manter a tradição”.

Orquídea Fest Poá 2025 também oferecerá uma programação diurna repleta de música e arte no Pavilhão de Exposições, com apresentações de escolas municipais, artistas locais e a participação especial da maestrina Sandra Miani, que conduzirá as atividades musicais e o cerimonial durante os intervalos. No horário de almoço, o público também poderá aproveitar apresentações de artistas na área externa.

“É o resgate da nossa tradição, a celebração pela beleza das orquídeas e principalmente o resgate do orgulho de ser poaense”, finalizou.

Também estiveram presentes na abertura do evento a primeira-dama de Poá, Flavia Souza; a primeira-dama de Arujá, Clau Camargo; o delegado de Polícia de Arujá, Emílio Pernambuco; o presidente da Câmara Municipal poaense, Lucas Ferrari; além de secretários e vereadores.