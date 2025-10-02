Saulo Souza entrega Centro de Saúde da Mulher neste sábado em Poá

Poá se prepara para viver o maior Outubro Rosa de sua história, marcado pela inauguração do Centro de Saúde da Mulher Poaense, neste sábado (4), às 10 horas. Instalado ao lado do antigo Cantinho da Melhor Idade (Alameda Pedro Calil, 140), na região central, o novo espaço será uma referência inédita no atendimento exclusivo à saúde feminina em todas as fases da vida, oferecendo suporte de uma equipe multidisciplinar formada por ginecologistas, psicólogos e outros especialistas, além de exames preventivos de forma constante, como mamografia e ultrassonografia.

O local, que inicia o atendimento ao público na próxima segunda-feira (06), das 7 às 16 horas, vai oferecer consultas, exames e acompanhamento com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e na humanização do cuidado. Entre os serviços estão papanicolau, mamografia e ultrassonografia, fundamentais para a detecção precoce de câncer de mama e de colo do útero. O centro também terá atendimento voltado para gestantes em gravidez de risco, garantindo mais segurança para mães e bebês.

Segundo o prefeito Saulo Souza, a inauguração marca um novo capítulo na saúde pública para as mulheres do município. “A partir de agora a saúde poaense vai promover um cuidado integral na saúde da mulher, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças ginecológicas, acompanhamento na gestação e puerpério. Queremos contribuir na redução da mortalidade feminina e proteger as mulheres poaenses”, afirmou.

O secretário de Saúde, Silvanei Mamed, destacou a agilidade que o novo espaço vai proporcionar. “O Centro de Saúde da Mulher vai permitir diagnósticos mais rápidos e tratamento precoce, principalmente contra o câncer de mama e de colo do útero. Esse novo espaço representa um grande avanço para a cidade, pois reúne em um só lugar estrutura moderna, profissionais capacitados e atendimento humanizado”, disse.