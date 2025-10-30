Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 30/10/2025
Região

Sebrae-SP promove Agro Summit para capacitar produtores do Alto Tietê em novas técnicas de manejo

Evento gratuito em Biritiba Mirim reunirá especialistas para discutir controle biológico, microbiologia e nutrição das plantações

30 outubro 2025 - 15h17Por Da Reportagem Local
São 150 vagas disponíveis para produtores da região

Os produtores rurais do Alto Tietê terão a oportunidade de conhecer novas técnicas de manejo para aumentar a produtividade e aprimorar a qualidade das lavouras. O Sebrae-SP promove, no dia 13 de novembro, das 12h às 18h, o Agro Summit, em Biritiba Mirim. A iniciativa é gratuita e voltada à capacitação de agricultores em temas como controle biológico, microbiologia do solo e nutrição das plantações. São 150 vagas disponíveis para produtores da região. 

O evento contará com painéis e palestras de especialistas, que irão debater práticas e soluções voltadas ao aprimoramento da produção local de hortaliças. O Agro Summit será realizado no Kaikan Biritiba Mirim – ACDBM (Estrada Kobayashi, 587, Biritiba Mirim). As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/KtGTEpqcHy. 

Durante o encontro, serão abordados temas como controle biológico no campo, viroses em hortaliças, microbiologia do solo, nutrição foliar e projetos em parceria com produtores da região. As discussões foram planejadas para apoiar os agricultores na qualificação das plantações e na superação dos desafios diários da atividade agrícola. 

O gestor regional de agronegócios do Sebrae-SP no Alto Tietê, Gustavo Nunes, destaca a importância de levar conhecimento técnico e soluções práticas ao campo. “O objetivo do evento é apresentar novas tecnologias e ferramentas de manejo que contribuam para a qualidade da produção e o controle de doenças e pragas nas plantações. Durante a capacitação, os agricultores também terão acesso a orientações sobre o tratamento de problemas que impactam diretamente a produtividade”, explica. 

O Agro Summit é uma realização do Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Biritiba Mirim, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e o Sindicato Rural de Biritiba Mirim. Mais informações entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510. 

