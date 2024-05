Segurança no trânsito baseado em evidências

Reduzir consideravelmente o número de acidentes e tornar as rodovias do estado ainda mais seguras. Este é objetivo do BrazilRap São Paulo, programa recém-anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas, dentro da programação do Maio Amarelo.

Por meio desta parceria inédita entre a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e a instituição International Road Assessment Programme (iRAP), nossas equipes especializadas realizarão uma vistoria detalhada das rodovias sob administração estadual, levando em conta diversos fatores, como geometria, identificação de obstáculos, sinalização, condições da pista, entre outros.

Com base neste estudo, as estradas paulistas serão classificadas de acordo com o padrão de evidências “Star Rating”, criado pela iRAP, bem como por ferramentas de planejamento de investimentos. Esse conjunto de informações permitirá oferecer uma classificação simples e objetiva do nível de segurança das rodovias para veículos leves e pesados, motociclistas, ciclistas e pedestres. Por essa metodologia, as rodovias classificadas como “cinco estrelas” são consideradas as mais seguras, enquanto as avaliadas como “uma estrela” são as menos seguras.

Nosso objetivo final é salvar vidas. E, a partir desse levantamento, poderemos planejar e aplicar medidas estruturantes que reduzam o número de acidentes e tragam mais segurança a todos. A avaliação irá, por exemplo, apontar o trecho com maior risco de acidentes e, dessa forma, adotaremos as medidas mais adequadas para mudar esta realidade, seja a instalação de barreiras de segurança, a readequação de curvas perigosas ou melhorias na sinalização.

Além de avaliar a segurança das rodovias, o iRAP também atua no sentido de promover a implementação das melhorias recomendadas pelos órgãos responsáveis e influenciar políticas públicas que visem a segurança viária.

O levantamento da iRAP irá se somar ainda às informações do Anuário Rodoviário de Acidentes 2023 do DER, publicado no início de maio, após um hiato de nove anos, com um compêndio de estatísticas e dados relativos a acidentes registrados na malha viária estadual ao longo do ano passado.

A segurança viária é uma das prioridades do governo de São Paulo. Portanto, toda as políticas públicas e ações da Semil e do DER, voltadas às rodovias paulistas, irão aglutinar ao longo dos anos medidas que buscam reduzir o número de acidentes e proteger a vida.

Ao fim do mês marcado mundialmente pela campanha Maio Amarelo, queremos reforçar nosso compromisso com a segurança nas rodovias. Convidamos todos a refletir sobre o fato de que uma mudança de comportamento pode salvar vidas e adotar uma atitude responsável no trânsito faz toda a diferença.

Sérgio Codelo é superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.