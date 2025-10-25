Envie seu vídeo(11) 4745-6900
25/10/2025
Região

Show da Patrulha Canina é atração especial para as crianças na Orquídea Fest Poá 2025

Neste domingo (26), a diversão é garantida com transporte gratuito para crianças acompanhadas e atrações, a partir das 10 horas, como trenzinho, brinquedos infláveis e atividades culturais

25 outubro 2025 - 13h53Por De Poá
- (Foto: Divulgação)

Poá se prepara para um domingo de muita diversão e alegria com o show infantil da Patrulha Canina, atração especial para as crianças na Orquídea Fest Poá 2025. O espetáculo acontece neste domingo (26), às 14 horas, no palco principal do evento, realizado na Praça de Eventos, com entrada totalmente gratuita e sem necessidade de doação de alimentos.  

A partir das 10 horas, as crianças também poderão aproveitar diversas atividades gratuitas, como brinquedos infláveis, trenzinho circulando pela região central, além de pipoca, algodão-doce e muitas brincadeiras. O objetivo, segundo a organização, é oferecer uma experiência inesquecível para o público infantil e suas famílias durante a Orquídea Fest Poá 2025. 

O prefeito Saulo Souza destacou que a Orquídea Fest é uma celebração pensada para todos os públicos, reforçando o compromisso de incluir as crianças na programação cultural do evento. “Esperamos que todas as famílias venham celebrar conosco essa grande festa, preparada com muito carinho para ser inclusiva, acessível e repleta de alegria. Queremos que todas as gerações participem e desfrutem juntas de cada momento”, afirmou o prefeito. 

Transporte gratuito 

Com o objetivo de garantir que nenhuma criança fique de fora da festa, o prefeito Saulo Souza anunciou que o transporte coletivo municipal será gratuito durante todo o domingo (26) para crianças de até 14 anos, desde que acompanhadas por um adulto. “Queremos facilitar o deslocamento das famílias até a Praça de Eventos, onde neste domingo teremos uma programação especial para as crianças na Orquídea Fest 2025, garantindo a todos o acesso à cultura e ao lazer”, finalizou o prefeito.

