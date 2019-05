Site da Polícia Civil registra desaparecimento de pessoas

A população de São Paulo pode utilizar a Delegacia Eletrônica para registrar o desaparecimento e encontro de pessoas. O processo é simples. Basta acessar o site da Polícia Civil do Estado de São Paulo e seguir o passo a passo.

Será necessário responder algumas perguntas, como se a pessoa desaparece com frequência e dados pessoais do desaparecido e do declarante. Nos casos de desaparecimentos, quem fez a ocorrência pode receber um contato de um policial da delegacia mais próxima para coleta de mais informações sobre o ocorrido.

Pela plataforma online também é possível comunicar o encontro de pessoas. Nessas situações é feita uma triagem para saber se quem estava desaparecido foi vítima de crime ou não e se houve registro de desaparecimento anteriormente. Informações como essas facilitam no cruzamento de dados e ajudam a encontrar familiares ou responsáveis.

Criada em 2000 para facilitar o registro de boletins de ocorrência, a Delegacia Eletrônica permite o registro de 13 diferentes casos, entre eles roubo ou furto de veículos e de celular, e também perda de documentos.