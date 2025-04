SP Águas realiza atendimento técnico aos municípios do Condemat+

Em resposta a um pedido feito pelos prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), técnicos do SP Águas estiveram na sede da entidade nesta terça-feira (15/4) para atender os municípios e dar suporte técnico aos projetos solicitados ao órgão. Para este ano, a agência tem disponível R$ 21 milhões para obras de desassoreamento na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - que concentra 36 cidades - por meio do programa Rios Vivos.

A dificuldade na aprovação dos projetos foi tema de uma reunião realizada no dia 13 de março com a participação de representantes da SP Águas e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). Na ocasião, o presidente do Condemat+, prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, pediu maior parceria com os municípios para dar segmento aos pedidos de investimentos que estão parados por questões técnicas. A limpeza dos córregos foi tratada como assunto emergencial e como ação de prevenção e combate às enchentes.

No dia 26 de março, técnicos da SP Águas e da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (Fabhat) realizaram um plantão presencial na sede do consórcio para sanar as dúvidas e auxiliar no andamento dos projetos relacionados ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).

Nesta terça-feira, foi a vez do plantão da SP Águas para o programa Rios Vivos. Participaram do atendimento as cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

Estiveram presentes o diretor da Bacia do Alto Tietê, Ruy Sellmer, Luiz Carlos da Silva, fiscal da SP Águas e Luiz Bezerra e Lívia Paixão, ambos da Revitalizar, consórcio gerenciadora dos recursos da agência.