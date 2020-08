SP registra 25,1 mil óbitos e 628,4 mil casos de coronavírus

O Estado de São Paulo registra nesta segunda-feira (10) 25.151 óbitos e 628.415 casos confirmados do novo coronavírus.

Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 426.856 pessoas estão recuperadas, sendo que 77.237 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI chegaram a 57,6% na Grande São Paulo e 59,1% no Estado nesta semana (dados no link abaixo). O número de pacientes internados é de 12.513, sendo 7.086 em enfermaria e 5.427 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 10h30 de hoje.

Hoje, dos 645 municípios, houve pelo menos uma pessoa infectada em 641 cidades, sendo 492 com um ou mais óbitos.