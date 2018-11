SPMar realiza até quinta-feira 7ª edição da Campanha Vida nos Eixos

Entre esta terça-feira e quinta-feira, a concessionária SPmar realizará a sétima edição da Campanha Vida nos Eixos. A ação direcionada à qualidade de vida e ao bem estar dos motoristas, reforçará a importância de percorrer as rodovias com segurança.

Voltada principalmente para o caminhoneiro que muitas vezes não dispõe tempo para cuidar da sua saúde, a ação Vida nos Eixos permitirá ao motorista passar pelo Pit Stop da Campanha e realizar gratuitamente exames de pressão arterial, índice de massa corpórea, teste de acuidade visual e de glicemia. Além disso, o profissional da estrada receberá dicas importantes sobre a manutenção preventiva do seu veículo e poderá ainda passar pelo simulador RodoVirtua desenvolvido pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) para alertar sobre a importância do uso do cinto de segurança, inclusive no banco traseiro. O objetivo do equipamento é fazer com que a pessoa tenha a noção do impacto a uma velocidade baixa e reflita sobre as consequências de uma batida em alta velocidade, além de outras situações de risco.

"Essa é uma oportunidade de contribuirmos, de forma prática, para a conscientização dos motoristas sobre a importância dos exames periódicos preventivos antes de pegar as estradas. Muitas vezes cuidamos do veículo e esquecemos de verificar a engrenagem principal do sistema, nós mesmos" reforça Marcos Fonseca, diretor executivo da Concessionária SPMAR.

A campanha ocorrerá no Trecho Leste do Rodoanel, na baia do SAU (Serviço de Apoio ao Usuário) localizada no km 102, na pista externa, sentido Rodovia Presidente Dutra. Os trechos Sul e Leste do Rodoanel são parte do Programa de Concessões Rodoviárias e fiscalizados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Esta ação terá o apoio de uma equipe de especialistas da área da saúde da empresa Resgate São Francisco que já trabalha diariamente em parceria com a concessionária na operação dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel.

No local, a SPmar também contará com a colaboração das empresas Porto Seguro - que oferecerá aos motoristas que participarem da ação a cristalização de para-brisas - Move Mais, Michelin, DPaschoal, Crasvia Engenharia, África Uniformes Profissionais, Pátio Rodoanel, Rogel, Grupo Fera, FBV Engenharia, Resgate São Francisco, além do apoio da Polícia Militar Rodoviária e da Artesp.

Quem parar no local ainda receberá brindes e folhetos informativos sobre os temas abordados.

O usuário que tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a SPMar pelo telefone 0800 774 88 77.

A Concessionária SPMar atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.