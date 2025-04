SPMAR registra 905 mil veículos no Rodoanel em feriado prolongado

O feriado prolongado de Paixão de Cristo e Páscoa registrou intenso movimento nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, por onde circularam mais de 905 mil veículos (633.718 no trecho Sul e 271.500 no trecho Leste) com total segurança e assistência entre os dias 16 e 21 de abril.

No período, houve 1.903 acionamentos das equipes de apoio. Grande parte das solicitações estavam relacionada à assistência na via, sendo a maioria absoluta, 26,5%, ligadas a pane mecânica. Também ocorreram solicitações de ajuda com pneu furado, pane seca, superaquecimento do motor e pane elétrica. Durante o feriado, também foram registrados 18 acidentes, nenhum com vítima fatal.

SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).