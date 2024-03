Suzano fica em 28º, Itaquá em 60º e Mogi em 66º no ranking nacional de saneamento bás

Três cidades que aparecem em ranking do programa Trata Brasil caíram no índice de tratamento de água e esgoto.

Suzano ocupa a 28ª posição no ranking nacional e é a cidade melhor pontuada. Porém, a cidade caiu 13 posições em relação à pesquisa de 2023.

No estudo aponta que Suzano tem 93,74% no Índice de Atendimento de Água. E 88,78% em Atendimento de Esgoto.

Itaquá é a segunda da região melhor ranqueada, aparecendo em 60º. A cidade porém caiu seis posições em relação a 2023.

O estudo aponta que a cidade tem 95,75% no Atendimento de Água e 73,10% no de Esgoto.

Fecha a lista com Mogi das Cruzes em 66º no ranking. A cidade caiu dez posições em relação ao ano passado.

A cidade tem 96,20% no Atendimento de Água e 87,31% no de Esgoto.

Nacional

Em nível nacional, das 100 cidades mais populosas, apenas três universalizaram o saneamento básico para toda população: Maringá (PR), São José do Rio Preto (SP) e Campinas (SP).

Esses três municípios são os únicos, entre os 100, que em 2022 tinham ao menos 99% da população com acesso a água tratada e 90% com serviço de coleta e tratamento de esgoto, critério estabelecido pelo Novo Marco Legal do Saneamento, criado pela Lei 14.026, de 2020.

Do lado oposto, as cidades com piores indicadores foram Porto Velho (RO), Macapá (AP) e Santarém (PA).

O Novo Marco Legal do Saneamento Básico estipula que a universalização dos serviços (99% da população com acesso a água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto) seja alcançada até 2033.