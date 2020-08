Taxa de letalidade da Covid-19 no Alto Tietê reduz para 5%; vítimas fatais somam 1.079

Com seis novas mortes registradas nesta sexta-feira (14), taxa de letalidade da Covid-19 no Alto Tietê reduziu para 5,84%. Atualmente a região tem 1.079 vítimas fatais. Apesar da taxa de letalidade baixa, número de casos positivos cresce em 517 infectados e atinge 18.475 pessoas no Alto Tietê.

No último dia o Alto Tietê também teve 6 óbitos pelo novo vírus, divididos entre quatro cidades: Itaquá (3), Mogi (1), Santa Isabel (1) e Suzano (1).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 279 óbitos. Salesópolis segue em último, com dez. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (64), Biritiba-Mirim (21), Ferraz de Vasconcelos (124), Guararema (27), Itaquá (221), Mogi (279), Poá (82), Salesópolis (10), Santa Isabel (59) e Suzano (192).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 5.643, tendo registrado 93 novos casos. Salesópolis figura em último, com 172, tendo registrado 2 novos contaminados. Suzano teve 40 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.488), Biritiba-Mirim (245), Ferraz de Vasconcelos (1.418), Guararema (388), Itaquá (2.931), Mogi (5.643), Poá (1.422), Salesópolis (172), Santa Isabel (888) e Suzano (3.880).

Casos recuperados

Mogi ainda possui o maior índice, com 3.397 recuperados. Enquanto Biritiba o menor, com 120. Em Suzano foram 28 novos recuperados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (1.231), Biritiba-Mirim (120), Ferraz (744), Guararema (275), Itaquá (1.519), Mogi (3.397), Poá (553), Salesópolis (130), Santa Isabel (568) e Suzano (2.098).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 66.253 possíveis infectados. Aumento de 929 casos suspeitos comparado aos dados de quinta-feira.

Mogi lidera com 29.054 pacientes com suspeita do vírus, seguido de Suzano, que aparece com 10.794 pacientes com suspeita do vírus. No levantamento de quinta-feira eram 10.631 casos.

Itaquá tem 6.335 pacientes monitorados na cidade. Ferraz de Vasconcelos tem 5.531 pacientes monitorados, seguido por Arujá com 4.510 e Poá, que contabiliza 4.096 suspeitos.

Santa Isabel contabiliza 2.696 pacientes suspeitos. Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 964, 1.803 e 470 casos suspeitos, respectivamente.

