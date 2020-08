TCE apresenta despesas das câmaras e custo por habitante no Alto Tietê

As câmaras das cidades da região tiveram gasto de R$ 126,8 milhões no período de 12 meses - maio de 2019 e abril de 2020. O custo por habitante, na média das cidades, é de R$ 89,62.

Em todo o Estado, as câmaras municipais paulistas abrigam 6.921 vereadores e representam os interesses de uma população estimada em 33.667.026 de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados integram levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) com base em gastos empregados no custeio e no pagamento de pessoal efetuados pelas Câmaras Legislativas dos 644 municípios fiscalizados pela Corte paulista entre maio de 2019 e abril de 2020. Os números compõem a ferramenta ‘Mapa das Câmaras’, disponível no site da Corte pelo link www.tce.sp.gov.br/camarasmunicipais.

Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) em conjunto com a Divisão de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo (Audesp), o ‘Mapa das Câmaras’ tem como principal objetivo tornar públicos os recursos utilizados por vereadores e o impacto que o Poder Legislativo causa frente aos orçamentos dos municípios.

A ferramenta disponibiliza informações sobre custos e permite a realização de pesquisas e comparativos entre os gastos feitos pelos 644 municípios paulistas (exceto a Capital). Todos os dados podem ser baixados pelos usuários na forma de planilhas. Mais detalhes sobre acesso ao sistema e a atualização dos dados estão disponíveis no endereço www.tce.sp.gov.br/camarasmunicipais.

Região

Na região, a Câmara de Suzano teve gasto de R$ 26,8 milhões, segundo o TCE. O valor por habitante é de R$ 90,21.

Já a Câmara de Mogi teve custo de R$ 32,6 milhões, totalizando gasto por habitante de R$ 73,18.

Os maiores custos per capita são da Câmara de Arujá (R$ 159,41), Poá (R$ 133,48) e Santa Isabel (R$ 109,04).