Terminal Rodoviário opera com redução de 86,2% nas viagens

O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone em Mogi das Cruzes está operando com redução de 82,6% no número de viagens. De acordo com a concessionária Atlântica, responsável pelo terminal, o número de viagens por dia caiu de 80 para 11.

Mesmo com a região na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena, e com a oferta de novos horários e destinos (de acordo com a demanda), o número de embarques no mês de julho fechou muito abaixo da média esperada se comparado com o mesmo período de 2019. A concessionária informou que a redução dos embarques ainda está acima dos 90% para o período.

Além da pandemia do novo coronavírus, outros fatores podem influenciar a queda nos números. Segundo a Atlântica, o transporte clandestino e irregular continua operando em grande escala, o que contribui para a baixa demanda de passageiros no terminal.

Em relação as viações que estão operando na rodoviária, a Breda é a que oferece o maior número de destinos. A viação tem viagens para Bertioga (todos os dias às 6h50, 11h30 e 18h10), Nazaré, Igaratá e Santa Isabel (todos os dias às 6 horas). A empresa está estudando a possibilidade de ampliar as partidas a partir do próximo mês.

A viação Pássaro Marron tem partidas para São Paulo de segunda a sexta-feira às 5 horas, 7h15 (via Ayrton Senna) e às 6 horas (via Dutra), sem partidas aos finais de semana. Para São José dos Campos, Jacareí e Arujá, dois horários estão disponíveis de segunda a sábado (às 5h45 e 18h30) e aos domingos com apenas um horário (às 18h30).

A viação Sampaio continua com as viagens para o Rio de Janeiro (todos os dias às 22h30) e Volta Redonda (todos os dias às 14h10). As viações Útil e Cometa estão com os guichês fechados, e portanto, sem partidas.

Medidas de segurança sanitária

Para garantir o bem-estar dos passageiros, a Atlântica criou a campanha "Embarque e Viagem Segura". O intuito é de oferecer a estrutura necessária para seguir os protocolos de higiene e cuidados com a saúde. Para isso, a concessionária disponibiliza álcool em gel nas plataformas e no saguão e reforçou a sanitização das áreas comuns do local.

Além disso, cartazes informativos estão espalhados pela rodoviária. Dentro dos ônibus, as cadeiras estão intercaladas, garantindo o isolamento dos passageiros, que precisam utilizar máscara para embarcar. Ainda na hora do embarque, um tapete higienizador é utilizado, assim como outras providências.

As ações seguem as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e das secretarias de Saúde municipais e estaduais.