Tribunal eleitoral recebe mais de 4 mil pedidos para serviços online

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) recebeu 4.191 requerimentos para serviços online de eleitores do Alto Tietê. De acordo com o TRE-SP, os pedidos englobam diversos serviços ofertados através da ferramenta Título Net.

Essa ferramenta foi desenvolvida para realização de atendimentos à distância, em caráter emergencial, devido a pandemia do novo coronavírus, o que ocasionou a suspensão de atendimentos presenciais.

Na região, a cidade com maior número de requerimentos enviados até 6 de maio, data limite para realização de pedidos, foi Suzano com 920 pedidos.

Mogi das Cruzes é a segunda cidade da região com mais requerimentos encaminhados ao Tribunal, com 767, seguido por Itaquaquecetuba com 739, Ferraz de Vasconcelos com 630, Biritiba Mirim com 276, Arujá com 249, Poá com 226, Guararema com 165, Salesópolis com 138 e Santa Isabel com 81.

Segundo o TRE-SP, os pedidos recebidos ainda estão em processamento e sendo analisados pela Justiça Eleitoral. Aos eleitores que tenham solicitado a regularização do título, esses poderão verificar sua situação no próprio site do órgão (http://www.tre-sp.jus.br/).

Além da regularização do título, outros serviços foram disponibilizados pela ferramenta, como primeiro título, mudança de município, alteração de dados cadastrais e solicitações de alistamento. Em todo o Estado, mais de 109 mil paulistas foram atendidos pelo Título Net.

Para aqueles que perderam o prazo ou não conseguiram realizar o alistamento eleitoral ou regularizar o documento cancelado, é possível obter certidão circunstanciada, caso sea necessário comprovar a situação eleitoral em outros órgãos.

Esses requerimentos de certidão devem ser encaminhados para o e-mail zexxx@tre-sp.jus.br, substituindo o xxx pelo número da zona eleitoral. Entretanto, vale ressaltar que a certidão não habilita o eleitor a votar.

Aqueles que não transferiram o título, devem votar no município onde estão inscritos ou justificar a ausência às eleições, o que pode ser realizado em qualquer posto de justificativa no mesmo dia da votação.

Para o eleitor que esteja em situação regular e precise da segunda via do título para as eleições municipais, é possível obter versão digital do documento através do aplicativo e-Título. A ferramenta é gratuita.