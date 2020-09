TSE recebe 70 registros de candidatos a prefeito e 3.351 a vereador na região

O Alto Tietê tem 3.421 políticos com candidatura registrada na Justiça Eleitoral para concorrer nas eleições municipais de 2020.

São 70 candidatos a prefeito e 3.351 a vereador que constam no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (Veja tabela no final desta matéria)

Os dados foram analisados pelo DS ontem.

O registro de candidaturas encerrou no último sábado (26). Desde então o DS vem realizando reportagens sobre os candidatos.

Suzano

Em Suzano, até a última sexta-feira (25), não constava registro dos candidatos a prefeito e vereador. Hoje são seis políticos a prefeito e 410 a vereador que registraram candidatura na Justiça Eleitoral.

Os candidatos são Derli Dourado (PT), Israel Lacerda (PSL), Jorginho Romanos (DEM), Lisandro (Avante), Professor Rodrigo Assis (PC do B) e Rodrigo Ashiuchi (PL).

O DS está realizando entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito na página do jornal no Facebook.

Alto Tietê

No levantamento regional, Arujá e Poá apresentam o maior número de candidatos a prefeito. São 10 em cada cidade. Até sexta-feira apenas Rodrigo Fernandes (PP), Julio Taikan (Pros) e Renato Caroba (PT) tinham registrado candidatura em Arujá.

Entre os candidatos a vereador, nessas cidades, são 349 em Arujá e 374 em Poá. O total chega a 359 e 384, respectivamente.

Em seguida aparece Biritiba-Mirim, com oito candidatos a prefeito. Até a última sexta apenas Walter Hideki Tajiri (PTB) registrou a candidatura.

Entre os candidatos a vereador, a cidade soma 223 políticos. O total chega a 321.

Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes estão empatadas, com sete candidatos a prefeito em cada município. Até a última sexta Somente Dr. Rafu Jr. (PL) e Priscila Gambale (PSD) tinham registrado em Ferraz. E em Mogi, apenas Caio Cunha (Pode), Marcus Melo (PSDB) e Rodrigo Valverde (PT) tinham registrado.

Em Ferraz são 430 candidatos a vereador e em Mogi são 555. São 437 e 562 candidatos no total.

Guararema e Santa Isabel também registram seis candidatos a Prefeitura. São 159 candidatos a vereador em Guararema e 287 em Santa Isabel. O total chega a 165 e 293 candidatos.

Até sexta, em Guararema somente Figueredo (PTB) tinha registrado. Em Santa Isabel Cleber Vinicius Kercner (PL)e Carlos Augusto Chinchilla (PSL).

Com o menor número de candidatos a prefeito estão Itaquá e Salesópolis. São cinco políticos concorrendo em cada cidade. Itaquá registrava apenas duas candidaturas na sexta

Eduardo Boigues (PP) e Heroilma Soares (Avante) tinha registrado. Em Salesópolis Antônio José Ferreira (PSDB), Paulino de Oliveira (PRTB) e Vanderlon Gomes (PL) tinham registrado.

Em Itaquá são 442 candidatos a vereador e 122 em Salesópolis. O total chega a 447 e 127, respectivamente.

São Paulo

Segundo o portal do Tribunal Superior Eleitoral, são 2.647 candidatos a prefeito e 2.649 candidatos a vice.

O portal também aponto 86.611 candidatos a vereador no Estado de São Paulo.

Em nível nacional o TSE aponta para 19.144 candidatos a prefeito e 19.177 a vice-prefeito.

Entre os vereadores, o País possui 508.033 candidaturas registradas.

Vale destacar que o Brasil possui 5.570 municípios.