Turismo de inverno movimenta o Alto Tietê e reforça importância da qualificação profissional

Com trilhas ecológicas em meio à Mata Atlântica, festas populares que resgatam tradições centenárias e um circuito gastronômico que valoriza produtores locais, municípios do Alto Tietê como Mogi das Cruzes, Ribeirão Pires e Salesópolis têm se consolidado como destinos de inverno no Estado de São Paulo. A crescente valorização do turismo regional fortalece a economia local e impulsiona a geração de empregos, especialmente no setor de hospitalidade. Para atender essa demanda, o Senac Guarulhos Faccini está com inscrições abertas para cursos técnicos e livres da área de Turismo e Hospitalidade com bolsas de estudo a partir de agosto.

"A sociedade tem valorizado cada vez mais o turismo regional e colocado as cidades da região no radar do turismo paulista. Não só no inverno, mas ao longo de todo o ano", afirma Raquel Medeiros Lopez, docente da área de Turismo e Hospitalidade do Senac Guarulhos Faccini, observando que o interesse pelo turismo de proximidade deixou de ser uma tendência pontual.

Ela explica que a geografia do Alto Tietê favorece esse tipo de atividade turística. "Estamos aos pés da Serra do Mar e da Serra do Itapety, o que proporciona trilhas com vistas espetaculares, como a do Mirante no Parque das Neblinas e a Pedra da Boracéia, no Parque Estadual da Serra do Mar. Além das paisagens, eventos como o "Juninão" em Salesópolis, as festas de São Pedro em Mogi das Cruzes e o Festival do Chocolate em Ribeirão Pires contribuem para atrair visitantes à região durante o inverno", diz.

Segundo a docente, o desejo de vivenciar situações que remetem ao inverno europeu continua forte entre os turistas brasileiros e aponta o interesse crescente por experiências sensoriais e esportes de inverno, como os simuladores de neve em parques e a prática de esportes como balonismo e paraquedismo, que têm mais estabilidade climática nesta época do ano.

Turismo como vetor de desenvolvimento local Publicação da Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo destaca que o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), projeta uma trajetória de crescimento do turismo paulista em 2025, com previsão de um Produto Interno Bruto (PIB) superior a R$ 340 bilhões, representando uma alta de 3,65% em relação ao ano anterior.

O fomento ao setor deve ser contínuo, com foco na geração de empregos, valorização de produtos e experiências locais e fortalecimento da economia regional. Esse assunto está no radar das prefeituras e da população e também movimenta pequenos empreendedores fortalecendo os circuitos culturais e gastronômicos.

Profissionalização e geração de renda

Com a ampliação da demanda por turismo de proximidade, crescem também as oportunidades para os jovens que desejam atuar no setor. "Somos um mercado em constante desenvolvimento, com possibilidades que vão desde eventos e agenciamento de viagens até hospitalidade, gastronomia, hotelaria e desenvolvimento de produtos turísticos", afirma Raquel.

No entanto, ela alerta para um desafio estrutural: "Ainda enfrentamos a percepção de que o turismo acontece de forma espontânea, quando, na verdade, requer planejamento e profissionais capacitados para proporcionar boas experiências", ressalta.

Formação conectada às demandas do setor

Para contribuir com o desenvolvimento do setor na região, o Senac Guarulhos Faccini mantém uma agenda ativa de cursos técnicos e livres voltados para as áreas de turismo, hospitalidade e atendimento ao cliente.

"O Senac atua com marcas formativas que garantem a preparação para o mercado, com visão crítica, atitude empreendedora e foco em experiências que encantem o cliente", afirma a docente. Entre as opções com inscrições abertas estão as formações técnicas: Técnico em Guia de Turismo e Técnico em Hospedagem, além dos cursos livres Design de Serviços em Hospitalidade: criando jornadas memoráveis e Agente de Aeroporto; todos com bolsas integrais pelo Programa Senac de Gratuidade.

As vagas são limitadas, e as inscrições ocorrem 20 dias antes do início dos cursos, sempre ao meio-dia. Para mais informações sobre as datas de início dos cursos e inscrições, acesse o site: https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade. A unidade também fortalece sua atuação por meio de parcerias, como a firmada com o Condemat+ (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê), que resultou na abertura de uma segunda turma do curso Técnico em Guia de Turismo no início de 2025. Uma pesquisa do Senac São Paulo com mais de 320 estudantes de cursos técnicos e do Programa Aprendizagem revelou os principais fatores que impactam a decisão de jovens na hora de ingressar na área. Para 32,9% dos entrevistados, a baixa remuneração e jornadas rígidas como a escala 6x1 são as principais razões de resistência. Outros 28,6% apontaram exigência de experiência prévia mesmo para vagas iniciais.