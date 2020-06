UMC declara três dias de luto pela morte de padre Melo, fundador da instituição

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) declara luto de três dias em decorrência da morte de seu fundador e chanceler, Manoel Bezerra de Melo, o padre Melo. A informação foi divulgada em nota no fim da tarde desta terça-feira (9).

Melo morava no Ceará, seu estado natal. Ele sofria de problemas cardíacos e morreu antes de ser internado.

Ele deixa uma filha, a reitora da UMC, Regina Coeli Bezerra de Melo, que atualmente está no Ceará.

Nota

Na nota divulgada, a universidade faz diversos elogios aos trabalhos realizados pelo fundador, conta sobre sua trajetória e relata como foi o dia em que ele recebeu diploma de honra ao mérito na Câmara Municipal de Mogi, após a UMC completar 50 anos.

"Beneficiado pelo dom de um discurso arrebatador, Bezerra de Melo, sempre teve a habilidade de convocar a atenção da audiência à sua volta. Um comunicador nato, com a estimada capacidade de aproximação e de conviver com diferentes segmentos do tecido social", diz trecho da nota.

"Um homem desbravador e muito à frente de seu tempo, Bezerra de Melo projetou Mogi das Cruzes no Brasil e no Mundo, criando em nossa cidade a primeira universidade privada do Estado de São Paulo e a segunda a ser instalada no Brasil. Também foi prefeito de Mogi e Deputado Federal pelo Estado de São Paulo", exalta, conforme outra parte da nota.

