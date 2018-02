Unesp oferece 70 cursos gratuitos on-line para professores

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) oferece 70 cursos nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas, em plataforma on-line e totalmente gratuita. Os professores da rede estadual do Alto Tietê podem fazer quantas disciplinas preferirem, por meio do programa Universidade Aberta.

Ciclos da natureza e dinâmica da paisagem, Caminhos do pensamento geográfico, Energia elétrica e reações químicas e Conteúdos e Didática de Educação Física são alguns dos conteúdos disponíveis. Os interessados podem conferir todos os cursos pelo endereço eletrônico https://unespaberta.ead.unesp.br.

Os internautas devem criar um login e senha de acesso. No material didático, os candidatos encontrarão exercícios de múltipla escolha e a oportunidade de interagir com outras pessoas, além de entrar em contato com os docentes para tirar dúvidas. Para os cursos da Universidade Aberta, a Unesp não emite certificação.

A Unesp Aberta é um ambiente de aprendizagem on-line e gratuito que oferece a oportunidade de formação e aperfeiçoamento em diversas áreas do conhecimento para pessoas com acesso a internet no Brasil e no mundo. É uma iniciativa da Reitoria da universidade, em parceria com o Núcleo de Educação a Distância, que passa a disponibilizar recursos pedagógicos digitais desenvolvidos para profissionais de ensino.