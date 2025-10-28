Unipiaget no Parque reúne professores e alunos em atividades gratuitas no Parque Max Feffer

A segunda edição do Unipiaget no Parque, Mês das Crianças, reuniu, no último sábado (25), professores e alunos de vários cursos do Centro Universitário Piaget, em uma manhã de atividades gratuitas voltadas à comunidade, no Parque Max Feffer, em Suzano. Centenas de pessoas passaram pela ação.

O evento integrou ensino, lazer e cidadania, oferecendo ações nas áreas de saúde, educação e bem-estar, com oficinas de jogos educativos, práticas de auriculoterapia, demonstrações sobre microrganismos, brincadeiras sobre alimentação saudável, orientações sobre higiene e primeiros socorros, além de atividades físicas e recreativas.

As ações foram conduzidas por estudantes supervisionados por docentes dos cursos de Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Pedagogia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Ciências Contábeis e Logística.

Para a Profª.Juliana Nobre, que esteve à frente da ação “Unipiaget no Parque” e é coordenadora de dois projetos de extensão, a iniciativa reforça o compromisso do centro universitário com a formação humanizada e próxima da comunidade. “O Unipiaget no Parque é uma oportunidade para nossos alunos vivenciarem o que aprendem em sala de aula, compartilhando conhecimento e cuidado com a população. Essa integração entre ensino e ação social mostra como a educação pode transformar realidades, dentro e fora do campus”, afirmou.

A ação, que faz parte dos Projetos de Extensão do Centro Universitário, fortalece o vínculo entre o Unipiaget e a cidade de Suzano, aproximando a comunidade das práticas acadêmicas e dos benefícios que o ensino superior pode proporcionar à sociedade.