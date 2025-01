Vestibulinho das Etecs faz 2ª chamada para alunos da região

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Alto Tietê fazem, nesta quarta-feira, a segunda chamada de matrículas aos classificados no Vestibulinho para o primeiro semestre de 2025, por e-mail e SMS. Alunos da região que receberem o comunicado devem apresentar a documentação solicitada entre esta quinta-feira (23) e sexta-feira (24). O resultado da análise da documentação será enviado no dia 28.

Caso seja feriado municipal da cidade, as etapas citadas acima serão realizadas no próximo dia útil. As datas apresentadas não se aplicam aos candidatos de cursos da modalidade online.

Ao receber a convocação para quaisquer dos formatos do Ensino Médio, o candidato, quando menor de 16 anos, deve ir até a unidade escolar acompanhado do seu representante legal com os documentos solicitados pelo processo seletivo para fazer o requerimento.

Os convocados para os demais cursos podem optar pela matrícula de forma remota, por meio do link enviado pela Secretaria Acadêmica da Etec.

Quem se inscreveu usando o Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza, além dos documentos descritos, também deve apresentar a Declaração Escolar ou Histórico Escolar contendo o detalhamento das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), comprovando, assim, ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas.

Para o Ensino Médio Integrado ao Técnico, Ensino Médio ou para Articulação dos Ensinos Médio -Técnico e Superior (AMS): Documento de identidade (RG) ou Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH); CPF ou documento que contenha esse número; uma foto 3×4 recente, com fundo neutro; Histórico Escolar com certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, assinada por agente escolar da escola de origem.

Para os cursos de Especialização Técnica de Nível Médio: Documento de identidade (RG) ou Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH); CPF ou documento que contenha esse número; uma foto 3×4 recente, com fundo neutro; Histórico Escolar com Certificado de Conclusão de Curso Técnico equivalente ao curso escolhido conforme lista disponível no site vestibulinhoetec.com.br.