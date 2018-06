Vestibulinho do 2º semestre de 2018 das Etecs acontece neste domingo

A prova do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2018 acontece neste domingo (24), às 13h30. Na região, serão 5.490 candidatos. Para evitar imprevistos, o ideal é que o candidato chegue ao local da prova com uma hora de antecedência, tempo suficiente para localizar sua sala. O gabarito oficial da prova será divulgado no dia 24 de junho, a partir das 18 horas, nos sites www.cps.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br.

Os portões das escolas serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30, impreterivelmente. A prova terá quatro horas de duração. A demanda por curso e por unidade e a lista de locais de prova do Vestibulinho para segundo semestre de 2018 estão disponíveis na internet.

Exame

Para fazer a prova, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha, régua e o original de um dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG); cédula de identidade de estrangeiros (RNE) dentro da validade; carteira nacional de habilitação com foto, dentro da validade ou com até 30 dias do vencimento, conforme legislação em vigor; documento expedido por ordens ou conselhos profissionais, dentro da validade, que, por lei federal, vale como documento de identidade em todo o País (exemplo: OAB, Coren e Crea, entre outros); carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou passaporte brasileiro dentro da validade.

Exame – primeiro termo do Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA e para cursos do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online)

A prova terá 50 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas, relacionadas às diferentes áreas do saber (científico, artístico e literário), à comunicação e à expressão, em diversos tipos de linguagem, abrangendo conhecimentos comuns do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano.

Exame – Especialização de Nível Médio

A prova teste para os cursos de especialização técnica terá 30 questões objetivas, cada uma com cinco alternativas relacionadas às competências específicas de aprendizagem na habilitação técnica da formação do candidato.

O gabarito oficial da prova teste será divulgado no dia 26 de junho, a partir das 14 horas, nos sites www.cps.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br.

Classificação

A lista dos convocados para a prova de aptidão para os cursos técnicos de Canto, Dança e Regência será divulgada no dia 7 de julho, na Etec onde o candidato deseja estudar e, também, na internet.

No dia 16 de julho será divulgada a lista de classificação geral para quem se inscreveu no primeiro termo do Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA, nos demais cursos técnicos (presencial, semipresencial e online), no processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do segundo módulo e para os cursos de especialização técnica.

As listas dos convocados somente serão divulgadas na unidade em que o candidato pretende estudar. Cabe a ele acompanhar a convocação.

Os convocados devem fazer a matrícula, no horário definido pela unidade de ensino, nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada:

* 17 e 18 de julho 1ª lista de convocação e matrícula;

* 19 e 20 de julho 2ª lista de convocação e matrícula.