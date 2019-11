Visita monitorada ao Parque Municipal será realizada no dia 30 de novembro

A próxima visita monitorada ao Parque Natural Municipal Chiquinho Veríssimo será realizada no dia 30 de novembro, um sábado, das 9h às 12h. Os interessados em participar já podem entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, pelo telefone 4798-5959, e confirmar a presença, informando o nome e o RG. É necessário apresentar o comprovante da vacinação contra febre amarela no dia da visita.

A visita monitorada começa como uma palestra, na qual os participantes aprendem um pouco sobre a história do parque e da Serra do Itapeti – onde a reserva está localizada, em seu topo. E seguida, acontece a trilha, considerada de média complexidade e com cerca de 1,5 quilômetro de extensão. Acompanhadas de um guia, as pessoas podem observar espécies como saguis e admirar a vista do alto do parque, de onde é possível ver Mogi das Cruzes.

No dia da visita, a recomendação é para que os participantes venham com calça comprida, além de calçados fechados e confortáveis. Além disso, é importante que o participante leve repelentes, protetor solar, lanche e água. Com limite de 120 pessoas por dia, as visitas são gratuitas e proporcionam às pessoas a oportunidade de conhecer um local onde existem cerca de 300 espécies de aves identificadas, além de 40 tipos de mamíferos.