10 mil cães e gatos estão abandonados em Suzano; maus-tratos somam 72 casos

A Secretaria do Meio Ambiente de Suzano recebeu desde o início do ano 72 denúncias de maus tratos a animais abandonados. Destas, duas transformaram-se em processo administrativo encaminhado para a Polícia Militar Ambiental (PMA), em Mogi das Cruzes. O órgão municipal desenvolve um trabalho voltado ao bem- estar animal, por meio de atendimento de denúncias pelo telefone 4745-2055. Segundo dados do final de 2016, aproximadamente 10 mil animais estão abandonados no município.

As ações que também foram realizadas pela pasta voltadas à causa animal foram à educação ambiental e orientação durante as vistorias sobre maus tratos, a elaboração do talonário de vistorias, a orientação de posse responsável e a distribuição de cartilhas educativas. Além disso, foi feito parcerias para a castração e vacinação dos animais.

Durante o Festival do Meio Ambiente, foi promovida a 1ª Campanha de Adoção dos animais do canil municipal do ano, com a elaboração de um registro dos animais abandonados e recolhidos pelo setor de Zoonoses. A ação proporcionou sete adoções no último domingo. Os outros animais serão divulgados nas redes sociais para encorajar a adoção responsável.

A Secretaria de Meio Ambiente está trabalhando para reduzir o número de animais abandonados com a educação ambiental, fiscalização e ações para o cuidado responsável de cães e gatos de estimação.