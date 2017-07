57 permissionários têm pendências no cadastro do transporte complementar

Cinquenta e sete permissionários do transporte complementar estão com pendências, que foram constatadas durante o recadastramento. Entre elas estão a necessidade de apresentar um documento ou regularizar algum detalhe verificado no veículo vistoriado, como trocar uma lâmpada. Além disso, de acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, uma notificação será encaminhada para cada um dos seis permissionários, que não se apresentaram à sede da pasta na última sexta-feira (21), prazo final do procedimento.

O transporte complementar da cidade recebeu 84 recadastramentos de permissionários - que estão com a documentação em dia - para atuação no município. O número representa cerca de 57,14 % do total de 147 licenciados que eram esperados para a listagem. O prazo, encerrado no dia 7 deste mês, foi prorrogado para o dia 21.

De acordo com a pasta, o recadastramento é importante para que o serviço das vans seja prestado de maneira adequada, visando às condições de regularidade e continuidade das atividades, além de modicidade de tarifas, segurança, conforto, higiene e pontualidade.

Os processos de vistoria dos veículos são realizados pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana. O edital, aberto aos permissionários em maio, expunha que os proprietários das vans devem submeter os veículos às vistorias periódicas, uma vez que só automóveis registrados e cadastrados pela administração municipal podem prestar o serviço de transporte complementar na cidade. O credenciamento foi realizado na secretaria.