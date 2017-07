Marquinhos Indaiá participa de reunião e fala dos desafios da saúde

O vice-prefeito e também secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, comandou a primeira reunião como presidente do Conselho Municipal de Saúde. O encontro aconteceu na Casa dos Conselhos. No encontro, Marquinho Indaiá falou das do desafio que a cidade enfrenta na área e ouviu as reivindicações dos conselheiros.

"Tenho uma missão difícil que é comandar uma das áreas mais importantes da administração. No entanto, com ajuda de vocês e da minha equipe, com determinação e dedicação, tenho certeza que conseguiremos e vamos assegurar uma Saúde de qualidade aos munícipes poaenses", comentou Marquinhos Indaiá. A reunião teve como pauta principal a apresentação aos conselheiros da real situação da Saúde de Poá.

Durante o encontro, a equipe técnica da Secretaria de Saúde passou as informações atuais com relação ao setor e na oportunidade Marquinhos Indaiá pode ouvir as reivindicações dos conselheiros que representam vários segmentos da sociedade.

"A administração municipal conta muito com o apoio da população neste momento difícil e temos certeza que juntos conquistaremos a vitória e vamos fazer de Poá uma cidade em que teremos orgulho de morar", finalizou Marquinhos Indaiá.