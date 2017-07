Região registra 23 notificações e sete casos confirmados de H1N1

As cidades do Alto Tietê registram 23 notificações de H1N1. Destas, sete foram confirmados até o momento. No ano passado inteiro, os municípios contabilizaram 106 casos confirmados, sendo que 21 mortes foram registradas por conta do vírus. Os dados são referentes a Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano. A maior parte dos municípios da região não atingiram a meta da campanha de vacinação contra a gripe, uma das formas de prevenção contra a doença.

Em Suzano, a Secretaria de Saúde informou que contabilizou apenas uma notificação de síndrome respiratória, descartando números de casos confirmados para H1N1. Já no ano passado inteiro, foram computados 86 casos e 17 confirmações para a gripe, sendo que houve duas mortes. Na vacinação deste ano, o órgão municipal só atingiu a meta dos idosos, com 96,4% de cobertura. Todos os outros grupos prioritários registraram 82,82%. Porém, a pasta ressalta que a campanha de vacinação continua no município, com as doses liberadas para toda a população.

Já em Ferraz, a Vigilância Epidemiológica esclareceu que, neste ano, teve oito notificações de casos da gripe. Sendo que sete foram negativos e não houve óbito. Em 2016, o município registrou 64 casos de H1N1. Destes, 19 tiveram resultado positivo e 45 negativos. A cidade não computou morte. Em relação à campanha da vacinação deste ano, a cidade conseguiu atingir a meta de 90% do público de idosos como a cidade suzanense e os demais grupos prioritários ficaram abaixo do estipulado.

Mogi registrou o maior número de casos de H1N1 da região neste ano, com cinco casos. No ano anterior, a cidade contabilizou 44 casos, das quais houve 13 mortes. Em 2017, a campanha de vacinação contra a gripe do município imunizou 88% do público alvo. A meta era de 90%.

Em Poá, houve oito notificações neste ano, sendo que um caso foi confirmado. No mesmo período de 2016, a cidade notificou 41 casos, sendo nove confirmados e uma morte. Na campanha de vacinação 2017, o município atingiu a meta de 90% de cobertura dos grupos prioritários idosos com 114% e puérperas 108%.

Já em Itaquá, até o momento, um caso de Influenza A foi confirmado. Em 2016, 17 casos foram positivos, sendo 15 por H1N1 e dois por Influenza. Na época, houve cinco mortes por H1N1.