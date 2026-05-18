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Jornal Diário de Suzano - 16/05/2026
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Cidades

10ª edição do 'Liquida Suzano Autos' reúne mais de 2 mil visitantes em quatro dias

Ação da ACE Suzano manteve tradições e reforçou fomento ao varejo automobilístico da região

18 maio 2026 - 17h37Por da Reportagem Local
Ação da ACE Suzano manteve tradições e reforçou fomento ao varejo automobilístico da regiãoAção da ACE Suzano manteve tradições e reforçou fomento ao varejo automobilístico da região - (Foto: Divulgação/ACE Suzano)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano) encerrou neste domingo (17/05) a 10ª edição do tradicional "Liquida Suzano Autos", realizado no Parque Municipal Max Feffer. Durante quatro dias, a ação reuniu mais de 2 mil de pessoas que conheceram lojistas e encontraram o carro dos sonhos, movimentando assim o setor automotivo da cidade e região.

A realização do evento da ACE Suzano contou com apoio da MP Feiras & Eventos e do Banco Santander, integrando a campanha "Compre em Suzano", que valoriza os empreendedores e fomenta o desenvolvimento econômico do município. Ao longo dos dias, alguns dos visitantes ilustres foram o prefeito de Suzano, Pedro Ishi; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz, e o diretor da pasta, Fernando Fernandes, todos recebidos pelo presidente da ACE, Cristiano Homan, e pela empresária Maria Paula.

Com a participação de 16 lojistas locais, entre eles, JME Veículos, Black Motors, TDM Multimarcas, Gomes Automóveis, Tico Multimarcas, Sidicar Multimarcas, VS+Car Multimarcas, GSM Multimarcas, NGL Veículos, Superclass Multimarcas, E7 Veículos, Paganni Multimarcas, Like Automóveis, Uniclass Multimarcas, Start Veículos e Guga Motos, o feirão apresentou opções de veículos novos e seminovos, com negociações diretas entre clientes e comerciantes, fortalecendo o comércio suzanense.

Além das ofertas automotivas, o público contou com uma praça de alimentação com os food trucks Pastéis Toia, Mensorê Espetos e Delícias da Rose, em uma área de convivência, transformando o espaço em um ambiente familiar de lazer e oportunidades de negócios que ainda teve o apoio das empresas Conex@o Web Telecom e dos Postos Quality.

Cristiano Homan, à frente de seu primeiro "Liquida Suzano Autos" enquanto presidente da ACE, destacou o peso do projeto e a tradição do evento. “Ao longo de todos esses anos, o Liquida se tornou um sinônimo da força do associativismo e da nossa capacidade de unir consumidores e lojistas em torno de um objetivo comum. Cada veículo negociado representa a realização de um sonho e também o fortalecimento da nossa economia local. Por isso, agradeço e parabenizo o empenho de todos nesta edição”, destacou.

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