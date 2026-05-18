Planejamento Urbano discute regularização fundiária na Casa Branca para programa 'Bairros + Completo

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano avançou em mais uma etapa do programa “Bairros + Completos” com a realização de um encontro com moradores da região da Casa Branca na Escola Municipal Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, no último sábado (16/05).

A atividade se integra ao trabalho que tem sido desenvolvido nessa região e também no Boa Vista, para garantir escuta com munícipes e proporcionar ações que melhorem a qualidade de vida da população. Nesta oportunidade, foram compartilhadas informações sobre o processo de regularização fundiária que está em curso para atender os bairros Jardim Saúde, Vila Barros e Ramal São José.

O encontro representa mais um diálogo com a população, conforme já tem ocorrido desde março, para ouvir públicos diversos dessas duas localidades, que estão servindo como projetos-pilotos para serem replicados nos outros 23 bairros que foram oficializados pela Lei de Abairramento, aprovada no ano passado.

Em 25 de abril, também na Escola Municipal Professora Mércia Amaral Andrade de Brito, foi promovido um encontro com professores para discussão do conceito de “Território Educador”, uma abordagem pedagógica e de planejamento urbano que integra o aprendizado escolar ao espaço público e à comunidade. A interação com os professores também foi organizada em 11 de abril, na Escola Municipal Guiske Tadano, no Boa Vista.

No dia 16 de abril, houve um espaço de escuta com os idosos que são acolhidos no Centro Dia do Idoso, no bairro Cidade Boa Vista; um dia antes, em 15 de abril, foram ouvidos adolescentes do Centro de Convivência da Casa Branca. Já entre 18 e 20 de março, foram organizadas oficinas nos centros culturais para ouvir crianças e pais, de modo a captar deficiências e virtudes dos bairros Casa Branca e Boa Vista.

As ações têm sido implementadas em conjunto com o escritório que apoia a prefeitura no desenvolvimento da metodologia de trabalho, “Casa Cidade”, cuja atuação está integrada à empresa “BR Casas”, que se tornou parceira da administração municipal nesta iniciativa em função de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

O cronograma de atividades foi iniciado em janeiro deste ano e deverá se estender até o mês de agosto, para cumprir as três fases previstas, que incluem, num primeiro momento, pesquisa, análise e prognóstico; para chegar em seguida, às etapas de organização, processo participativo e síntese do material desenvolvido; e depois à fase de desenvolvimento de propostas, definição das áreas de intervenção e publicação sobre as ações.

Paralelamente às escutas que têm sido realizadas nos bairros, a pasta vem promovendo eventos dedicados à discussão de planos que já têm sido executados em outras localidades, como no município de São Paulo, que estão contribuindo com ideias e propostas para o programa desenvolvido em Suzano. Neste sentido, já foram organizadas duas atividades no Cineteatro Wilma Bentivegna (30/04 e 14/05), que debateram o conceito de “Cidade Saudável”, as ações sustentáveis e os cuidados com a infância, entre outros temas.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, afirmou que a atuação direta nos bairros garantirá a participação efetiva dos munícipes no programa e contribuirá com as avaliações que forem feitas a partir das escutas. “O instrumento dará condições mais favoráveis para que a população possa receber os serviços que são necessários em cada bairro, já que os encontros permitirão que a prefeitura identifique demandas e busque soluções adequadas em termos de infraestrutura e comércio”, declarou o titular da pasta.