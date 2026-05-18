Assistência Social e Conselhos Tutelares iniciam ações contra a exploração de crianças e adolescente

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e os Conselhos Tutelares de Suzano iniciaram, nesta segunda-feira (18/05), a 14ª edição do projeto “Lembrar é Combater”, que promove a conscientização sobre o abuso e a exploração de crianças e adolescentes.

A iniciativa percorrerá cinco escolas estaduais da cidade e também fará panfletagem em locais públicos. A abertura ocorreu na escola estadual Alfredo Roberto, no Jardim Casa Branca, com atividades nos períodos da manhã e da tarde e a participação de aproximadamente 350 alunos.

Participaram da ação o secretário Geraldo Garippo; o diretor da pasta e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas), Carlos Araújo; as conselheiras tutelares Rejane Mares, Jaqueline Esteves e Valdete Ramos; a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Casa Branca, Cleia Januário, além de outros profissionais da Assistência Social.

A programação terá continuidade nesta terça-feira (19/05), no período da manhã, na escola estadual Profª Jussara Feitosa Domschke, no Jardim Belém. Na quarta-feira (20/05), as ações ocorreram nos períodos da manhã e da tarde na escola Profª Lucy Franco Kowalski, no Jardim Márcia. Já na quinta-feira (21/05), também nos dois períodos, as atividades ocorrerão na escola Luiz Bianconi, no Jardim Anzai. Encerrando a programação, a escola Helena Zerrenner, na Quinta Divisão, receberá a atividade na manhã de sexta-feira (22/05).

Na abertura do projeto, os estudantes acompanharam uma peça teatral apresentada pela Associação Luz do Amanhã, com foco na conscientização sobre abuso e exploração de crianças e adolescentes. Em seguida, membros do 1º Conselho Tutelar promoveram uma palestra sobre o tema.

A vice-diretora da unidade, Elizabeth Viganstzchy, ressaltou a importância da iniciativa para os estudantes. “Agradeço ao Conselho Tutelar e à Secretaria Municipal de Assistência pelo apoio. É uma ação muito importante para os jovens, que precisam estar conscientes sobre esses temas, tanto para se protegerem quanto para ajudarem colegas que possam estar passando por situações de abuso”, afirmou.

Valdete Ramos, conselheira tutelar presente na ação, destacou a parceria entre a prefeitura e o órgão, em prol dos jovens da cidade. “Essa ação, que acontece em alusão ao ‘Maio Laranja’, uma campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, é muito importante. Só tenho a agradecer a parceria com a administração nessa ação, que tenho certeza que trará bons resultados”, disse.

Garippo reforçou a necessidade da denúncia e do diálogo sobre o tema. “Esta é uma ação muito especial e é fundamental que todos saibam da importância de denunciar casos de abuso. Ao longo da semana, estaremos em diversas escolas promovendo conscientização e orientação aos jovens. Também reforço a necessidade de atenção ao uso das tecnologias, que são ferramentas importantes, mas que também podem ser utilizadas por pessoas mal-intencionadas”, alertou.

Os conselheiros também estão fazendo distribuição de panfletos de orientação sobre o tema e conversando com os transeuntes em locais públicos como o entorno da estação ferroviária com números de telefone para denunciarem casos de abuso: 100, 190 e os Conselhos Tutelares 1 e 2, por meio dos telefones (11) 4748-5940 e (11) 4748-8188.