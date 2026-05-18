Audiência aponta Max Feffer, templos e parques aquáticos como pilares do turismo em Suzano

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego discutiu com a população, no último sábado (16/05), os primeiros resultados do trabalho que garantirá a elaboração de um novo Plano Diretor de Turismo para Suzano. Durante audiência realizada no Anfiteatro Orlando Digenova, no centro, a apresentação destacou o Parque Municipal Max Feffer, os templos e os parques aquáticos como pilares para o desenvolvimento do setor.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Mauro Vaz; pelo diretor de Negócios e Turismo de Suzano, Arrones Dainez Junior; pelo presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Paulo Kenzo Uemura; e pelos representantes da Universidade de São Paulo (USP) – parceira da prefeitura neste processo –, o coordenador do curso de Turismo da Escola de Comunicação e Artes (ECA), Benny Kramer Costa; e a professora Grislayne Guedes Lopes.

A atividade deste final de semana marcou uma etapa fundamental para a construção deste instrumento, que começou a ser idealizado logo no início de 2025. A intenção da prefeitura em concretizar o projeto propiciou a assinatura de um convênio com a USP ainda em junho daquele ano. Meses depois, alunos, professores e coordenadores estiveram em Suzano para conhecer os pontos turísticos da cidade e começar a traçar as diretrizes que embasarão o novo plano, cujas primeiras impressões foram debatidas nesta oportunidade.

A audiência trouxe as atualizações sobre este trabalho e também ouviu as contribuições de todos os presentes, especialmente sobre os aspectos estratégicos que estão relacionados ao turismo, incluindo “Governança e estrutura institucional”, “Infraestrutura e mobilidade”, “Equipamentos e serviços turísticos”, “Atrativos turísticos”, “Demanda turística” e “Promoção e divulgação turística”. Um formulário eletrônico continua disponível até 25 de junho, para que a população possa reforçar sua participação neste processo, por meio do link bit.ly/TurismoSuzano.

Durante sua fala, Mauro Vaz destacou o potencial de Suzano como referência turística. “Nossa cidade só tem a crescer com a atualização do Plano Diretor de Turismo, que vem para valorizar nossos recursos naturais e ecológicos, assim como os pontos onde é possível garantir lazer, além de visitação nos templos. Com a participação da USP, do Comtur, da população, da iniciativa privada e de todos os segmentos afins, Suzano pode se tornar uma cidade turística cada vez mais desenvolvida, rentável, segura e sustentável com a infraestrutura e serviços que poderemos oferecer”, ressaltou o secretário.

MIT

Todas as ações relativas ao turismo vêm na esteira da aprovação de Suzano como Município de Interesse Turístico (MIT), que foi oficializada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) no início do segundo semestre do ano passado.

Na proposta que havia sido debatida com os parlamentares, estavam incluídas como referências turísticas de Suzano, desde o início das discussões, a Capela Nossa Senhora da Piedade, conhecida como a (Igreja histórica do Baruel; o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji; o Parque Magic City; e os pesqueiros.

Com o avanço do processo, novas atrações passaram a constar no projeto, incluindo o Parque Municipal Max Feffer; o Viveiro Municipal Tomoe Uemura; o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva (Parque do Mirante); as praças Cidade das Flores, Sol Nascente e dos Expedicionários, com esculturas de Pokémon, os templos budistas; o Templo Hare Krishna; a Igreja Matriz de São Sebastião; o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira; o Blue Beach Thermas Park; e os haras.

O titular da pasta de Desenvolvimento reforçou que o avanço do Plano Diretor de Turismo dará estrutura para que todos esses pontos se tornem atrações da cidade, não só para os suzanenses como para visitantes de outras cidades. “Queremos colocar Suzano na rota do turismo no Estado de São Paulo. Temos potencial para sermos referência por tudo que podemos oferecer a todos que vierem nos visitar, em termos de cultura, natureza, esporte, lazer e religião”, frisou Mauro.