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Jornal Diário de Suzano - 16/05/2026
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Cidades

Festa do Yakisoba do Templo Nambei Honganji recebe selo de certificação do Compac

Prefeito participou da entrega do título durante a abertura da 32ª edição do evento, realizada no último sábado (16/05), na Vila Amorim

18 maio 2026 - 18h34Por De Suzano
Festa do Yakisoba do Templo Nambei HonganjiFesta do Yakisoba do Templo Nambei Honganji - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Festa do Yakisoba do Templo Nambei Honganji, realizada na rua Ipês, na Vila Amorim, recebeu o selo de certificação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac) por preservar a receita tradicional que tornou o prato um patrimônio cultural de Suzano. A entrega do título foi realizada pelo prefeito Pedro Ishi no último sábado (16/05), durante a abertura da 32ª edição do evento.

Também participaram da cerimônia a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi; o vice-prefeito Said Raful; o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o secretário de Meio Ambiente, André Chiang; o presidente e o vice-presidente do Compac, Pedro Cardoso e Renan de Lima, respectivamente; o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Cristiano Homan; e o presidente e monge do Templo Central Nambei Honganji, Kanyu Kawakami.

Com a certificação, o yakisoba do Templo Nambei Honganji passa a integrar a lista de pratos reconhecidos pelo Compac, que agora soma oito homenagens. Além do selo concedido ao prato, o conselho também entregou certificados de “Mestre do Saber” a oito pessoas responsáveis pela preparação do yakisoba e pela preservação da receita tradicional.

A valorização do prato como símbolo da cultura suzanense foi consolidada em 27 de março de 2025, quando o yakisoba de Suzano foi tombado como o primeiro patrimônio imaterial do município, durante reunião realizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

O presidente do Compac destacou que a certificação reforça o compromisso com a preservação das tradições da cidade. “O selo representa não apenas a valorização da receita tradicional do yakisoba, mas também o reconhecimento das pessoas que mantêm viva essa herança cultural. Suzano possui uma forte ligação com a cultura japonesa, e preservar essas manifestações é preservar parte da identidade da nossa cidade”, afirmou Pedro Cardoso.

O prefeito ressaltou a importância do reconhecimento para a valorização da história e das tradições do município. “O selo entregue pelo Compac representa o reconhecimento de uma tradição de décadas e faz parte da identidade cultural de Suzano. Valorizar iniciativas como esta é também fortalecer a nossa história, preservar as raízes da comunidade japonesa e incentivar que esse patrimônio cultural continue sendo transmitido às futuras gerações”, declarou Pedro Ishi.

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