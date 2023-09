12º Bunka Matsuri acontece no próximo final de semana com show de Marcos e Bueno

Os preparativos para o 12º Bunka Matsuri - A Festa da Cultura Nipo-Brasileira, que acontece no próximo final de semana, dias 23 e 24, estão na reta final. Há uma semana do evento, a Aceas Nikkey (Associação Cultural Esportiva e Agrícola de Suzano) vem trabalhando intensamente para finalizar os últimos detalhes deste tradicional evento, que resgata a cultura e os costumes japoneses no município.

O 12º Bunka Matsuri abre no sábado, das 12 às 21 horas, e no domingo, das 11 às 17 horas, e funciona na sede da Aceas localizada na Rua Dibe Tannus, 535 - Chácaras Reunidas Guaio, Suzano. A entrada é franca.

A programação artística já está fechada e têm diversas atrações. Além dos tradicionais shows de taiko (tambores japoneses), grupos de danças, e cantores nikkeis renomados, como Joe Hirata, Ricardo Nakase e a dupla Midori e Mayumi, a Aceas Nikkey apostou em uma atração especial para o encerramento da noite de sábado (23): a dupla sertaneja Marcos e Bueno, que trazem o sucesso "Já Bateu Saudade". Um single que conta com arranjos musicais e o tempero dos melhores criadores de Forró do Brasil. O hit está entre os mais pedidos no Brasil.

Os visitantes do 12º Bunka Matsuri têm acesso livre ao show, marcado para às 19 horas, logo após as solenidades oficiais de abertura do evento. O show está previsto para encerrar às 20h30min, com encerramento do evento às 21 horas.

A programação continuará no domingo com diversas atrações culturais, inclusive apresentação dos estudantes do Centro Educacional Nipo Brasileiro de Suzano (Cenibras), unidade de ensino ligado a Aceas.

Praça de Alimentação com gastronomia japonesa

O 12º Bunka Matsuri também oferece uma grande variedade de pratos, em especial da culinária japonesa. São diversos boxes disponíveis, inclusive com lanches, pastéis, salgados e doces, em geral.

Durante todo o evento, os visitantes também poderão contar com diversos serviços e assim como adquirir produtos nos estandes dos parceiros e patrocinadores.

O 12º Bunka Matsuri recebe o financiamento da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e o apoio da Prefeitura de Suzano.