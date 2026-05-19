Região estuda ampliação de cemitérios após atingir 64,3 mil sepulturas ocupadas

O Alto Tietê soma 18 cemitérios, entre públicos e privados, considerando os municípios que responderam ao levantamento realizado pelo DS. Juntos, os espaços concentram cerca de 64.329 sepulturas ocupadas. As prefeituras informaram que adotam estratégias para ampliar a capacidade e garantir a continuidade dos sepultamentos, com investimentos e estudos em expansão de áreas, criação de ossários e até verticalização de túmulos.

Em Suzano, o município possui dois cemitérios municipais, o São Sebastião e o São João Batista. Juntos, somam 21 mil sepulturas, sendo 7 mil no São Sebastião e 14 mil no São João Batista.

Segundo o município, das 7 mil sepulturas em São Sebastião, cerca de 6,5 mil são de jazigos perpétuos. Já no São João Batista, aproximadamente 7,5 mil das 14 mil sepulturas também são destinadas a jazigos perpétuos, enquanto as demais são utilizadas de forma temporária.

A média mensal de sepultamentos é de 120 considerando os dois cemitérios. O município informou que há um projeto em estudo para ampliação das unidades em elaboração pela Secretaria Municipal de Administração, mas não há previsão para construção de novos cemitérios.

Em Mogi das Cruzes, o município possui oito cemitérios, sendo três administrados pela Prefeitura, e outros cinco particulares. A cidade registra entre 400 e 450 sepultamentos por mês. O Cemitério da Saudade, o maior da cidade, possui mais de 15 mil sepulturas, enquanto o de São Salvador conta com mais de 9,8 mil e o de Sabaúna, cerca de 400.

Os demais são o Cemitério da Igreja de Santa Cruz, o Cemitério da Capela de Santo Alberto, o Cemitério Santo Ângelo, o Cemitério da Ordem Terceira e o Cemitério Parque das Oliveiras.

A administração municipal informou que no caso dos cemitérios São Salvador e cemitério da Saudade, não há mais túmulos disponíveis para aquisição. No entanto, famílias que já possuem jazigos, podem realizar sepultamentos normalmente. A Prefeitura também destacou que estuda a abertura de novos túmulos nos cemitérios públicos.

Em Itaquá, a cidade possui três cemitérios municipais, Caminho do Céu, Central e Morada da Paz, que juntos somam mais de 10 mil túmulos. Segundo a Prefeitura, todos os jazigos estão ocupados, e novos sepultamentos ocorrem por meio de exumações realizadas a cada três anos, conforme legislação. A média mensal é de aproximadamente 190 sepultamentos, considerando as três unidades. O município prevê a ampliação do Cemitério Morada da Paz, com verticalização das sepulturas para otimizar o uso do espaço disponível.

Ferraz possui dois cemitérios municipais, o Cemitério Parque do Cambiri e o Cemitério da Saudade, e conta com 7.818 jazigos ocupados. Segundo o município, não há um número exato sobre a capacidade total das unidades no momento. A média mensal varia entre 100 e 120 sepultamentos. A Prefeitura informou que realiza ampliações contínuas e mantém estudos para expansão das unidades existentes, além de avaliar a possibilidade de construção de novas unidades como parte do planejamento urbano e de serviços públicos.

Em Poá, o município possui um cemitério municipal, o Cemitério da Paz, mas não informou a capacidade atual do espaço nem a média de sepultamentos. Em 2025, a Prefeitura investiu na criação de um ossário com capacidade para cerca de 2,5 mil ossadas, como forma de otimizar o uso da área existente. Até o momento, não há previsão de construção de um novo cemitério.

Guararema conta com dois cemitérios municipais, que somam cerca de 3,5 mil sepulturas, sendo aproximadamente 3,2 mil ocupadas. A média é de 20 sepultamentos por mês. No momento, não há projetos de ampliação, e a Prefeitura realiza exumações periódicas para reorganização e melhor aproveitamento dos espaços.

As prefeituras de Santa Isabel, Arujá, Salesópolis e Biritiba foram procuradas, mas não responderam até o fechamento desta matéria.