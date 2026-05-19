Suzano garante R$ 500 mil e apresenta demandas em audiência inédita da Alesp

Além do anúncio de R$ 500 mil em emendas estaduais para Suzano, a audiência pública inédita da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), realizada na manhã desta segunda-feira (18), trouxe novas demandas da região do Alto Tietê para o orçamento estadual de 2027.

Segurança pública, melhorias em estradas, ampliação de investimentos em educação e reforço na saúde estiveram entre os principais pedidos apresentados por moradores, vereadores e representantes de movimentos sociais durante o encontro na Câmara de Suzano.

Pela primeira vez em 77 anos, Suzano sediou uma audiência oficial da comissão responsável pela elaboração do orçamento estadual. O presidente da CFOP, o deputado estadual Gilmaci Santos, destacou que a cidade receberá o maior valor entre os municípios da região contemplados pelas emendas. “Nós conseguimos junto ao Governo do Estado, através também da intervenção do presidente da Alesp, André do Prado, um recurso que anunciamos que vai ficar carimbado com o orçamento do ano que vem. Ferraz receberá R$ 250 mil, Itaquá R$ 250 mil, Mogi R$ 250 mil, Poá R$ 250 mil e Suzano, por ser nossa sede, nossa anfitriã, R$ 500 mil”, afirmou.

Entre as novidades apresentadas durante a audiência, moradores e autoridades cobraram mais investimentos em policiamento, manutenção de vias e infraestrutura regional. Também houve pedidos relacionados à ampliação de vagas na educação e melhorias nos atendimentos de saúde pública. As sugestões deverão ser incorporadas às discussões da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 antes da votação final no fim do ano.

Durante a reunião, parlamentares também divulgaram balanços de investimentos estaduais já realizados no Alto Tietê.

Na área da habitação, foram citadas 26.857 moradias entregues na região metropolitana, além de 12.420 unidades em produção e 78,4 mil regularizações fundiárias concluídas.

Na segurança pública, o Estado informou investimento de R$ 86 milhões, entrega de 330 novas viaturas, oito unidades policiais e reforço de 2,5 mil profissionais entre policiais militares, civis e técnicos científicos. Já na educação, foram destacadas 1.062 obras concluídas em escolas estaduais, 150 em andamento e 117 projetos de climatização.

Outro destaque foi a apresentação de investimentos recentes destinados a Suzano, como R$ 306 milhões em tratamento de esgoto, implantação da Fatec Suzano, assinatura de termos da CDHU para moradias nos bairros Monte Cristo e Monte Sion, além de R$ 18 milhões para manutenção de estradas vicinais e a implantação de 40 novas cadeiras de hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê. Participaram da audiência o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, o secretário municipal de Governo, Alex Santos, representando o prefeito Pedro Ishi, além dos deputados estaduais Luiz Cláudio Marcolino, Jorge do Carmo e Enio Tatto, além de vereadores e outras autoridades de municípios da região.